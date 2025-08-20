Narcomenudeo en Los Cabos: operativo revela arsenal y tragamonedas ocultas

Un operativo en Cabo San Lucas terminó con la detención de ocho personas en posesión de droga, armas y hasta máquinas tragamonedas, en un despliegue encabezado por la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Policía Estatal Preventiva tras un reporte al C4.

De acuerdo con información oficial, las fuerzas de seguridad aseguraron presunta droga, un arma corta, municiones, equipo táctico, seis máquinas tragamonedas y un dispositivo para contar billetes. Todo quedó bajo resguardo de la autoridad competente junto con los detenidos.

El caso no es aislado: Los Cabos concentra la mayor carga de denuncias por narcomenudeo en Baja California Sur. Según cifras oficiales de incidencia delictiva, el municipio acumula 471 carpetas de investigación, es decir, casi siete de cada diez casos reportados en todo el estado en lo que va del año.

Aunque el operativo ocurrió en la zona turística de Cabo San Lucas, los hechos se enmarcan en un panorama más amplio de violencia en la entidad. En las últimas semanas, enfrentamientos armados en la zona norte han dejado víctimas mortales, además de nuevos aseguramientos de armas y drogas en distintos municipios, lo que mantiene en alerta y preocupación a la comunidad local.

