Narcomenudeo en playas de Los Cabos genera preocupación entre turistas

El narcomenudeo es una de las principales conductas delictivas en el municipio de Los Cabos, concentrando el 72.9% de los casos reportados en Baja California Sur, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Esta situación ha llevado a las autoridades a intensificar esfuerzos, especialmente en las zonas turísticas del destino.

Testimonios de turistas y prestadores de servicios han denunciado la presencia de narcomenudistas en áreas de playa con alta afluencia turística, quienes acosan a visitantes nacionales y extranjeros para vender sustancias ilícitas, afectando negativamente la imagen del destino.

Sobre el narcomenudeo, Rafael Álvarez Munguía, coordinador de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) en Los Cabos, afirmó que esta actividad no está regulada por su dependencia y recalcó que las estrategias para combatir el narcomenudeo son competencia de las autoridades de seguridad.

“Ese tema no está regulado, el narcomenudeo no está regulado y claro que ese acoso que están dando a los turistas es molesto para el tema del gobierno pero las autoridades competentes son quienes deben de hacer el trabajo, ¿Quiénes son? Seguridad Pública con SEDENA, Guardia Nacional. Comentarles que sí hay reuniones de trabajo con la tercera zona militar (…)

Se está haciendo un trabajo muy puntual de Seguridad Pública lo sabemos, así como de la Guardia Nacional, SEDENA y MARINA que conlleva que las autoridades municipales hagamos lo propio junto con empresariado para poder brindar a Los Cabos en todos: no a las drogas y no a los permisos no dados”, expresó Rafael Álvarez Munguía, coordinador de ZOFEMAT Los Cabos.