¡Navidad espacial! NASA descubre arbolito de estrellas (VIDEO)

Como parte de las celebraciones y actividades por la víspera de Navidad, la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA), compartió una fotografía de un conjunto de estrellas, al que llamó: ‘Cúmulo de árboles de Navidad’.

Y es que, tal parece que el montón de cuerpos celestes forma perfectamente a uno de los elementos más característicos de esta temporada, pues con su brillo cósmico natural, hasta pareciera que cuenta con una serie de luces.

La imagen fue tomada por un satélite y corresponde a un grupo de estrellas jóvenes llamadas NGC 2264, las cuales, tienen edades de entre uno y cinco millones de años.

Asimismo, la agencia espacial detalló que se encuentran en la Vía Láctea, aproximadamente a una distancia de 2 mil 500 años luz de la Tierra:

It’s beginning to look a lot like cosmos. 🎶

Our @ChandraXray Observatory recently spotted the blue-and-white lights that decorate the “Christmas Tree Cluster,” a swarm of stars and gas some 2,500 light-years from Earth: https://t.co/VT2WaLgp77 pic.twitter.com/HrnrmxRyd7

— NASA (@NASA) December 19, 2023