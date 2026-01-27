Telescopio James Webb de la NASA detecta cristales de cuarzo en una protoestrella

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), a través del Telescopio Espacial James Webb, detectó por primera vez diminutos cristales de cuarzo en las nubes de silicato de una protoestrella joven.

Este hallazgo, realizado mediante el instrumento de infrarrojo medio (MIRI), ocurrió en el sistema estelar WL 20, donde los científicos observaron cómo estos granos de arena microscópicos son “escupidos” hacia el espacio circundante.

La investigación sugiere que estos cristales se forman a temperaturas extremas cerca de la estrella y luego son transportados hacia el exterior, lo que proporciona pistas fundamentales sobre la composición química de futuros sistemas planetarios.

Este descubrimiento es vital para la astronomía moderna, ya que el cuarzo es un mineral común en la Tierra, pero su detección en las primeras etapas de formación estelar era una pieza faltante en el rompecabezas cósmico.

Los especialistas de la NASA señalan que entender cómo se distribuyen estos materiales ayuda a predecir qué tipo de planetas podrían consolidarse en esas regiones.

La precisión del James Webb permitió identificar estas partículas que miden apenas una millonésima de metro, demostrando una vez más su capacidad para analizar la química del universo temprano.

Las autoridades científicas han destacado que este fenómeno de “siembra de cristales” influye directamente en la evolución de los discos protoplanetarios.

Al ser el cuarzo un material altamente resistente y térmicamente estable, su presencia en el entorno de una estrella en formación indica procesos de calentamiento y enfriamiento muy dinámicos.

Este evento se suma a otros hitos recientes del telescopio, reafirmando la inversión tecnológica en la exploración del cosmos profundo y la búsqueda de orígenes moleculares similares a los de nuestro Sistema Solar.

El Telescopio James Webb y la química del origen estelar

El uso de la espectroscopía de infrarrojo ha permitido a la NASA desglosar la luz de objetos distantes para identificar firmas minerales específicas.

En el caso de la protoestrella analizada, la presencia de dióxido de silicio (SiO2) cristalino fue una sorpresa para los investigadores, quienes esperaban encontrar silicatos más simples.

Según las estadísticas de misiones previas de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA, el James Webb tiene una sensibilidad hasta 100 veces superior a sus predecesores, lo que facilita el estudio de la “polvareda” estelar que eventualmente forma núcleos rocosos.

