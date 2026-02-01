La NASA realiza simulacro para su próximo viaje a la luna con Artemis II

La NASA dio un paso decisivo hacia el regreso de la humanidad al satélite natural este domingo 1 de febrero de 2026, al completar con éxito el simulacro de cuenta atrás y el ensayo general (wet dress rehearsal) para la misión Artemis II.

Esta operación, realizada en el Centro Espacial Kennedy en Florida, marca un hito fundamental en los preparativos para el primer viaje tripulado a la Luna en más de medio siglo. El ejercicio permitió validar los protocolos de seguridad y la coordinación entre los astronautas y el centro de control terrestre.

Durante las pruebas, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Hammock Koch y Jeremy Hansen (de la Agencia Espacial Canadiense) se colocaron sus trajes espaciales y abordaron la nave Orion.

El equipo de lanzamiento de la NASA simuló todas las fases previas al despegue del potente cohete Space Launch System (SLS), verificando que los sistemas de soporte vital, las comunicaciones y los procedimientos de emergencia funcionen a la perfección antes de la misión real programada para los próximos meses.

El objetivo principal de este ensayo fue familiarizar a la tripulación con las operaciones en la plataforma de lanzamiento 39B y asegurar que el equipo de tierra esté listo para manejar cualquier contingencia.

“Estamos probando cada detalle para garantizar que el regreso a la Luna sea seguro y exitoso”, señalaron portavoces de la Agencia Espacial de Estados Unidos. Esta misión no aterrizará en la superficie lunar, pero orbitará el satélite para probar las capacidades de supervivencia humana en el espacio profundo.

Cronología y antecedentes de la misión a la Luna

Para dar contexto, debemos recordar que la misión Artemis I, lanzada en 2022, fue una prueba sin tripulación que demostró la viabilidad de la nave Orion y el cohete SLS.

Ahora, Artemis II representa la culminación de años de desarrollo tecnológico y colaboración internacional. A diferencia de las misiones Apolo, el Programa Artemis busca establecer una presencia sostenible en la Luna, utilizando la experiencia adquirida para preparar el eventual salto hacia Marte.

Las estadísticas de la NASA indican que el éxito de este simulacro reduce significativamente los riesgos operativos para el día del lanzamiento oficial. La precisión en la carga de propelentes criogénicos y la sincronización de los relojes de misión fueron los puntos críticos superados en este entrenamiento.

La comunidad científica internacional observa con atención, ya que Artemis II abrirá las puertas para que la siguiente misión, Artemis III, logre el histórico descenso de la primera mujer y la primera persona de color en la superficie lunar. Este esfuerzo conjunto refuerza el liderazgo de los Estados Unidos en la carrera espacial contemporánea.

Es importante destacar que el cumplimiento de las normas comunitarias y de transparencia informativa rige este tipo de anuncios globales, donde la NASA busca inspirar a las nuevas generaciones de científicos.

Con el simulacro concluido, la ventana de lanzamiento definitiva será evaluada por los directores de vuelo tras analizar los datos recolectados durante este intenso fin de semana de pruebas en Cabo Cañaveral.

