NASA encuentra posibles indicios de vida antigua en Marte

El enigmático planeta Marte se acerca a resolver uno de los misterios más grandes de la humanidad: si alguna vez albergó vida. La NASA ha anunciado el descubrimiento de posibles indicios de vida pasada en una muestra de roca recolectada por el rover Perseverance en el cráter Jezero.

Este hallazgo, proveniente de la muestra denominada Cañón Zafiro, extraída en julio de 2024 del afloramiento Bright Angel, contiene fosfato y sulfuro de hierro.

Los compuestos podrían haberse formado mediante procesos biológicos, lo que representa la evidencia más convincente hasta la fecha de la existencia de microorganismos antiguos en el planeta rojo.

Según Joel Hurowitz, investigador principal del estudio, en la Tierra, los microbios consumen materia orgánica y producen nuevos minerales. Los minerales vivianita y greigita, identificados en Marte, exhiben una química que, en nuestro planeta, casi siempre está asociada a la actividad de organismos vivos.

¿Vida en rocas marcianas?

El rover Perseverance, desde su llegada en 2021, ha escudriñado el cráter Jezero, una zona que hace millones de años fue el lecho de un lago.

La misión se centró en el afloramiento rocoso llamado Bright Angel, donde se encontró una roca con texturas inusuales. Además del Cañón Zafiro, el rover también detectó rastros en otra roca, Cheyava Falls, con marcas conocidas como “manchas de leopardo” y “semillas de amapola”.

Estas pequeñas estructuras, junto con depósitos de sulfato de calcio, sugieren procesos que requieren agua, un pilar fundamental para la vida.

Análisis de muestras en la Tierra

Para verificar de manera concluyente si estas señales corresponden a vida antigua, se requiere un estudio más profundo de las muestras en laboratorios terrestres. La NASA ha recolectado y almacenado 30 muestras en el Perseverance, incluyendo la del Cañón Zafiro.

La Mars Sample Return Mission, un proyecto planeado desde hace años con una inversión de miles de millones de dólares y la colaboración de la Agencia Espacial Europea, busca traer estos tubos a la Tierra. Esto permitiría análisis detallados con tecnología avanzada, imposible de replicar en Marte.

Traer estas muestras no solo permitiría confirmar signos de vida antigua, acercándonos a responder una de las preguntas más profundas de la humanidad.