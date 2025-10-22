Natalia Escalera hace historia: única mexicana en la final All Around del Mundial de Gimnasia Artística 2025

Clasificación histórica para la gimnasia mexicana

La gimnasta mexicana Natalia Escalera volvió a escribir su nombre en la historia del deporte nacional. Se convirtió en la única representante de México clasificada a la final All Around del 53º Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, que se celebra en Yakarta.

Con una puntuación total de 50.532, la originaria de Ensenada, Baja California, se ubicó en el lugar 23 entre las mejores gimnastas del mundo. Destacó especialmente en el aparato de salto, donde obtuvo 13.383 puntos y la posición 13. También brilló en su rutina de piso, con 12.933 puntos y el lugar 18.

Gracias a este desempeño, competirá este jueves por un lugar entre las mejores del planeta.

Un nuevo capítulo tras Alexa Moreno

Este logro marca un nuevo capítulo para la gimnasia mexicana, que vuelve a tener presencia en una final mundial. La última vez fue con la destacada participación de Alexa Moreno en Amberes 2023.

En esta final, Escalera compartirá escenario con figuras de talla olímpica como Angelina Melnikova, Kaylia Nemour y Zhou Yaqin.

Natalia Isabel Escalera Cárdenas, nacida el 3 de julio de 2002, comenzó su camino en la gimnasia a los tres años de edad. Desde entonces, su talento y disciplina la han llevado a consolidarse como una de las mayores promesas del deporte mexicano.

Su proyección internacional inició en 2017, cuando logró el tercer lugar en el Campeonato Nacional júnior y el segundo en salto durante el Festival Deportivo Centroamericano. En 2018, ya en categoría sénior, representó a México en el Campeonato Panamericano. Tres años más tarde, en 2021, se consagró campeona panamericana en salto.

A sus 23 años, Escalera no solo ha clasificado a los Juegos Olímpicos de París 2024, sino que también ha demostrado una madurez técnica y mental que la coloca entre las grandes exponentes de la gimnasia artística.

Inspiración para nuevas generaciones

La presencia de Natalia Escalera en Yakarta representa mucho más que un logro deportivo. Es una fuente de inspiración para nuevas generaciones de gimnastas mexicanas. Su constancia y alegría se han convertido en un símbolo de esfuerzo y orgullo nacional.

En la rama varonil, el bajacaliforniano Isaac Núñez también destacó. Se posicionó en el lugar 22 en barra fija y 28 en barras paralelas, reafirmando el crecimiento de la gimnasia mexicana en el ámbito internacional.

México celebra a Natalia Escalera, una atleta que no solo compite, sino que inspira. Desde la Sierra de Ensenada hasta Yakarta, su salto simboliza la fuerza, la perseverancia y el espíritu de un país que sigue soñando en grande.