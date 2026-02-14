Natalia Jiménez brilla este viernes en Carnaval de La Paz (Video)

Durante la ceremonia oficial celebrada este viernes 13 de febrero, se realizó la investidura de Xihomara I, quien desde anoche ostenta el título de soberana de la poesía en esta edición. La corte real acompañó a la nueva reina en una jornada marcada por la elegancia, donde el público paceño aplaudió el reconocimiento al talento artístico que define la identidad de estas fiestas.

De igual forma, la noche sirvió como escenario para la premiación de los Juegos Florales, certamen que destacó lo mejor de la producción literaria regional. En esta ocasión, el reconocimiento principal fue para el escritor Raúl Cota Álvarez, quien resultó ganador por su obra titulada “Historia natural de la noche”, recibiendo el galardón ante la comunidad artística presente.

Tras el protocolo cultural, el escenario principal vibró con la presencia de la cantante española Natalia Jiménez. La intérprete, reconocida mundialmente por haber sido la voz principal de la agrupación Quinta Estación, deleitó a los asistentes con sus más grandes éxitos, logrando una conexión inmediata con el público que coreó cada una de sus canciones.

La velada culminó con ritmo, pues el programa oficial marcó que a las 24:00 horas la Banda La Mejorcita cerrara la jornada con su estilo sinaloense. Este segundo día de actividades demostró que el Carnaval de La Paz mantuvo un equilibrio perfecto entre la solemnidad de los Juegos Florales y la euforia de los conciertos masivos que caracterizaron al malecón.

Tanto la coronación de Xihomara I como el homenaje a Raúl Cota Álvarez subrayaron el compromiso de las autoridades por mantener vivos los valores culturales. El flujo de visitantes continuó en aumento, donde los desfiles y la música de la exvocalista de la Quinta Estación, Natalia Jiménez, fueron los temas de conversación principales.

