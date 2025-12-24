Natalia Lafourcade ya es mamá, anuncia nacimiento de su primer bebé

La cantautora Natalia Lafourcade confirmó el nacimiento de su primer hijo mediante un mensaje emotivo y una serie de imágenes compartidas en redes sociales, donde celebró su nueva etapa como mamá y agradeció las muestras de cariño de sus seguidores.

La intérprete dio a conocer la noticia a través de sus plataformas digitales, donde expresó que el proceso de espera la llevó a una transformación personal profunda y describió la llegada de su bebé como un momento de renovación y luz en su vida.

En su mensaje, Natalia Lafourcade dedicó palabras afectuosas a su hijo, a quien describió como una luz que llegó a su vida tras un largo proceso emocional. También destacó que el nacimiento ocurrió en una etapa significativa de su vida personal, marcada por la plenitud y la gratitud.

Las imágenes publicadas mostraron a la artista con su bebé en brazos y un recorrido visual por los últimos días de su embarazo, incluyendo una fotografía captada minutos después del parto, lo que generó una respuesta masiva de felicitaciones y mensajes de apoyo.

Pese a compartir este momento íntimo, Natalia Lafourcade decidió mantener en reserva información como el nombre, el género y la fecha exacta del nacimiento de su hijo. Sin embargo, por los datos difundidos por la propia artista, se estima que el bebé habría nacido semanas atrás.

