Miércoles 24 de Diciembre, 2025
Natalia Lafourcade ya es mamá, anuncia nacimiento de su primer bebé

Natalia Lafourcade comparte emotivo mensaje en redes sociales tras convertirse en mamá de su bebé primogénito
24 diciembre, 2025
Foto Instagram

La cantautora Natalia Lafourcade confirmó el nacimiento de su primer hijo mediante un mensaje emotivo y una serie de imágenes compartidas en redes sociales, donde celebró su nueva etapa como mamá y agradeció las muestras de cariño de sus seguidores.

La intérprete dio a conocer la noticia a través de sus plataformas digitales, donde expresó que el proceso de espera la llevó a una transformación personal profunda y describió la llegada de su bebé como un momento de renovación y luz en su vida.

En su mensaje, Natalia Lafourcade dedicó palabras afectuosas a su hijo, a quien describió como una luz que llegó a su vida tras un largo proceso emocional. También destacó que el nacimiento ocurrió en una etapa significativa de su vida personal, marcada por la plenitud y la gratitud.

Las imágenes publicadas mostraron a la artista con su bebé en brazos y un recorrido visual por los últimos días de su embarazo, incluyendo una fotografía captada minutos después del parto, lo que generó una respuesta masiva de felicitaciones y mensajes de apoyo.

Pese a compartir este momento íntimo, Natalia Lafourcade decidió mantener en reserva información como el nombre, el género y la fecha exacta del nacimiento de su hijo. Sin embargo, por los datos difundidos por la propia artista, se estima que el bebé habría nacido semanas atrás.

