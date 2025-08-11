Natanael Cano agrede a DJ en festival Baja Beach y destroza equipo (VIDEO)

La presentación de Natanael Cano era uno de los momentos más esperados del Baja Beach Fest, festival realizado en las playas de Rosarito, Baja California. Sin embargo, fallas técnicas durante el espectáculo provocaron la ira del joven cantante, quien se acercó a su DJ para reclamarle.

Su actuación culminó en un violento incidente que rápidamente captó la atención del público y las redes sociales. La discusión escaló cuando la pista de otra canción comenzó a sonar, lo que desató la furia de Cano. En ese instante, el cantante lanzó un golpe contra el miembro del staff.

Una grabación muestra cómo el altercado se intensificó con empujones y golpes, llegando al punto donde Natanael Cano también recibió un impacto en el rostro. La agresión no terminó allí: el artista tomó parte del equipo de trabajo del DJ, una laptop, y la estrelló contra el suelo.

La reacción del artista y el público

Tras la confrontación, Natanael Cano regresó al escenario junto a su equipo y mostró sus nudillos lastimados a la audiencia, haciendo alarde de la pelea.

Aunque algunos asistentes aplaudieron y se burlaron del suceso, otros manifestaron su rechazo y abuchearon la acción del cantante. La identidad del DJ agredido permanece desconocida.

Controversia y falta de postura oficial

Este episodio marca el regreso de Natanael Cano a la esfera de la polémica, después de un período de menor controversia. Las quejas de los fans en redes sociales también incluyen la percepción de que el artista subió al escenario en un estado inconveniente.

Hasta el momento, el festival Baja Beach Fest no ha emitido una declaración oficial respecto al altercado.