VIDEO: Investigan a Natanael Cano por video donde “realiza” un concierto para preso detenido por abuso sexual

Este 15 de septiembre han empezado a circular por distintas redes un video donde presuntamente se le ve al cantante de corridos tumbados Natanael Cano dentro del Cereso 1 de Hermosillo realizando un concierto privado.

Dicho video no solo llamó la atención en redes, sino que trajo la atención de la Fiscalía del estado sonorense quienes, tras la viralización del video, comenzaron una investigación sobre la veracidad del video.

El video viral y la furia de los internautas

En el video compartido en redes se logra observar al cantante tocando la guitarra y celebrando, frente suyo, una mesa con todo tipo de bebidas alcohólicas, junto con presuntos presos.

La historia que se comparte junto con el video es que se trata del artista realizando un concierto privado a un preso que se encontraba en el centro de readaptación por haber violado a una persona.

Natanael Cano bajo la mira de la Secretaría de Seguridad

Durante un breve intercambio de palabras con el fiscal Gustavo Salas, se le preguntó sobre la situación del video, a lo que el fiscal respondió:

Tengo entendido que van a formular las denuncias correspondientes para que se inicie la investigación respectiva y en todo caso se apliquen las sanciones que pudieran surgir”

Estos videos han llamado la atención de la nación, pues no solo resalta el nivel de corrupción que hay incluso dentro de los centros de readaptación, sino que trae foco sobre lo que sucede dentro de estos centros y el público no se entera.

De ser real el video, esto podría llevar al cantante sonorense a recibir una gran multa, una sanción o incluso el verse arrestado, todos siendo resultados que implicarían otra mancha en su polémica carrera.