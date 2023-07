Nathan Fillion se une al Universo DC como Linterna Verde en Superman Legacy

Nathan Fillion se une al Universo DC como Linterna Verde en una emocionante adición al elenco de la próxima película de Superman Legacy. El actor, conocido por su papel en Guardianes de la Galaxia Vol. 3, ha sido confirmado por DC Studios para interpretar a este icónico superhéroe en el universo cinematográfico de DC Comics.

Fillion, cuyo nombre podría no sonar familiar para todos, recientemente apareció en Guardianes de la Galaxia Vol. 3 junto a Chris Pratt y Zoe Saldana, interpretando a Master Karja, el jefe de seguridad encargado de proteger el código de Rocket. Su participación en esta exitosa franquicia de Marvel ha dejado una huella en los fanáticos, y ahora se prepara para asumir un papel igualmente desafiante en el mundo de DC.

Según informes iniciales, Fillion dará vida a Guy Gardner, una versión de Linterna Verde que, si bien no es el más famoso y principal de los cómics, ofrece un enfoque refrescante y emocionante para el personaje. Aunque no será Hal Jordan, el Linterna Verde más reconocido, la elección de Fillion promete entregar una interpretación llena de carisma y energía.

La película Superman Legacy, escrita y dirigida por James Gunn, ha reunido un elenco impresionante para dar vida a esta nueva etapa del DC Extended Universe (DCU). Gunn, conocido por su trabajo en Guardianes de la Galaxia, ha seleccionado a David Corenswet como el nuevo Clark Kent, mientras que Rachel Brosnahan, aclamada estrella de The Marvelous Mrs. Maisel, asumirá el papel de Lois Lane. Estas elecciones de casting han generado grandes expectativas entre los fanáticos, quienes esperan una dinámica cautivadora entre los protagonistas.

La película tiene previsto comenzar su rodaje en enero de 2024, y se espera que sea un hito clave para el nuevo DCU que Gunn está construyendo en colaboración con el presidente y director ejecutivo de DC Studios, Peter Safran. La visión de James Gunn para este universo busca rehacer todo lo conocido en los cómics y plantear una nueva era para la historia de DC. Con la inclusión de personajes previamente vistos en The Suicide Squad, como Amanda Waller y Peacemaker, el nuevo DCU se expandirá aún más, ofreciendo a los fanáticos una experiencia cinematográfica emocionante y llena de acción.

James Gunn on hiring Nathan Fillion as Guy Gardner:

“Giving my old pal Nate a bowl cut might have been my primary reason for casting him 😂. Nate will play Guy in all parts of the DCU.”

(James Gunn on Threads) pic.twitter.com/XJNQ1kEtKD

— Home of DCU (@homeofdcu) July 12, 2023