Sudcalifornianos nativos piden más participación en el gobierno

De cara a las próximas elecciones, asociaciones civiles han mostrado su interés para que la Ley Electoral de Baja California Sur contemple Accciones Afirmativas para que se reserven espacios en los cabildos y el Congreso del Estado a los sudcalifornianos nativos, tal como actualmente se hace con grupos indígenas y afromexicanos.

En este sentido, el grupo Madrugadores de Cabo San Lucas expuso ante la diputada local por el Distrito 01 en Baja California Sur, Eda Palacios, quien es nativa de la entidad, que actualmente en el Congreso del Estado, de los 16 diputados por mayoría relativa, 9 son foráneos y de los 6 legisladores por Los Cabos, solo dos son sudcalifornianos, a lo que la funcionaria señaló que no es un tema nacional, sin embargo; sí puede llevarlo ante el pleno del Congreso como iniciativa.

“Los otros ciudadanos ya están formando parte de los otros curules. Aquí el tema de fondo es el punto de acciones afirmativas. Acciones afirmativas inicia precisamente en este gobierno a nivel federal y acciones afirmativas contempla los grupos afromexicanos, el tema de la diversidad y está muy específico los grupos que entrarían por acciones afirmativas, dentro de los cuales no entraría el tema de sudcaliforniedad porque no es a nivel nacional. Nosotros consideramos que el otro camino, la otra alternativa sería como diputada llevar la iniciativa y que se cote en Pleno, porque por Acción Afirmativa no lo podemos contemplar”, señaló la diputada.