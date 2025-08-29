Naufragio en Mauritania deja al menos 69 migrantes muertos; decenas siguen desaparecidos

Al menos 69 migrantes murieron tras el naufragio de un barco frente a las costas de Mauritania, mientras que decenas de personas continúan desaparecidas más de 48 horas después del incidente, informaron este viernes autoridades locales a la agencia AFP.

Balance actualizado de víctimas

Un reporte preliminar había señalado 49 fallecidos y un centenar de desaparecidos en este siniestro ocurrido a unos 80 kilómetros al norte de Nuakchott, la capital del país.

Los guardacostas mauritanos detallaron que el barco transportaba a unas 160 personas y que solo 17 sobrevivientes han sido rescatados con vida.

La embarcación, procedente de Gambia, se hundió durante la noche del martes al miércoles cerca de Lemhaijratt, de acuerdo con los primeros reportes.

Mauritania, un país del noroeste de África con más de 700 kilómetros de costa atlántica, se ha convertido en los últimos años en una ruta migratoria clave hacia Europa, utilizada por personas de diferentes países africanos.

El origen del viaje

Según las autoridades, la embarcación había partido de Gambia hace una semana con migrantes de distintas nacionalidades, principalmente senegaleses y gambianos.

El vuelco se habría producido cuando los pasajeros se desplazaron hacia un mismo lado al divisar las luces de Lemhaijratt, lo que provocó que la nave se hundiera.

Con información de la Agence France-Presse.