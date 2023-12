Navidad 2023: las mejores canciones para tu cena navideña

Junto con la navidad llegan los villancicos, sin embargo, también hay canciones célebres para esta época del año y que no pueden faltan en tu repertorio durante la cena navideña o las fiestas, aquí te las presentamos para que no las olvides poner en tus posadas.

Jingle Bell Rock de Bobby Helms

Este es un clásico lanzado en 1957 por Bobby Helms y alcanzó el puesto 29 en los Billboard Hot 100 de EE. UU. Fue y sigue siendo todo un éxito navideño.

Last Christmas de Wham

La mezcla exacta entre cascabeles y sintetizadores hicieron de Last Christmas de Wham todo un éxito; la adorable interpretación de George Michael hace que no pase de moda.

“Feliz Navidad” – José Feliciano

Con su simplicidad y mensaje sincero, esta canción bilingüe se ha convertido en un clásico internacional de la temporada.

The Christmas Song de Nat King Cole

Bob Wells y Mel Tormé escribieron esta canción en 1945 también durante un verano abrasador. Es un tema que ha sido grabado por innumerables artistas, desde Bing Crosby, Frank Sinatra, Andy Williams, Stevie Wonder, Glen Campbell, Paul McCartney y Bob Dylan.

“It’s the Most Wonderful Time of the Year”

Interpretada por Andy Williams, esta canción captura la alegría y la emoción que trae consigo la Navidad.

“All I Want for Christmas Is You” – Mariah Carey

Sin duda All I Want for Christmas Is You es un clásico que si o si tiene que estar en tu lista de reproducción. Fue lanzado en 1994 e interpretado por Mariah Carey, pero su energía festiva y letra contagiosa la hace única.

“Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!”