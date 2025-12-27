Navidad 2025 costó 17% más en México y presionó el gasto de las familias, adviertió Anpec

El gasto familiar para preparar las tradicionales cenas de Navidad y Año Nuevo 2025 en México se disparó en comparación con el año anterior, al alcanzar un incremento de 17 % en los costos totales, advirtió la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Esta alza impacta de manera directa el bolsillo de millones de hogares que buscan mantener las celebraciones decembrinas sin sacrificar sus tradiciones.

El costo de la navidad este 2025 mostró un aumento considerable

De acuerdo con el monitoreo de precios difundido por Anpec, organizar una cena para hasta 15 personas costará en promedio alrededor de 17 100 pesos, lo que equivale a un desembolso de aproximadamente 1 140 pesos por comensal.

Este aumento refleja la presión inflacionaria en productos básicos, bebidas, insumos y decoraciones que forman parte de la mesa navideña tradicional.

¿En qué se va el gasto?

Según el desglose económico, los principales rubros que concentran el gasto familiar son:

Entradas y botanas: cerca de 1 750 pesos.

cerca de 1 750 pesos. Plato fuerte: alrededor de 7 150 pesos con pavo, pierna, bacalao o romeritos y sus guarniciones.

alrededor de 7 150 pesos con pavo, pierna, bacalao o romeritos y sus guarniciones. Bebidas: cerveza, sidra, tequila, ponche y refrescos suman aproximadamente 4 550 pesos.

cerveza, sidra, tequila, ponche y refrescos suman aproximadamente 4 550 pesos. Postres tradicionales: 1 450 pesos.

1 450 pesos. Decoración básica: cerca de 1 200 pesos.

cerca de 1 200 pesos. Obsequios: entre 500 y 1 000 pesos por persona.

Este comportamiento de precios coincide con el contexto inflacionario que ha caracterizado los mercados de alimentos en 2025, reflejando tendencias de incremento sostenido en los costos de insumos alimentarios y bebidas.

Celebrar fuera de casa: un lujo para pocos

La Anpec también subrayó que elegir restaurantes y hoteles para las celebraciones puede resultar entre dos y cinco veces más caro que preparar la cena en el hogar, dependiendo del nivel del establecimiento.

Cenas en hoteles de alta gama pueden superar los 5 000 pesos por persona, mientras que opciones de gama media oscilan entre 2 500 y 5 000 pesos por cubierto.

Ante este escenario, la organización empresarial recomienda planear con anticipación, comparar precios en distintos puntos de venta y priorizar el consumo en negocios locales, donde la competencia y proximidad pueden ayudar a aliviar parte de la presión económica familiar.

