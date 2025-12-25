Disfruta la Navidad en Baja California Sur con estas actividades para toda la familia
Baja California Sur se convierte en un destino ideal para disfrutar en familia durante la Navidad. El 25 de diciembre ofrece múltiples opciones para disfrutar del sol, la playa y espacios emblemáticos, adaptados a todas las edades.
En Los Cabos, las playas del Médano, Chileno y Santa María permiten realizar actividades como natación, snorkel y paseos en kayak, mientras que el centro de Cabo San Lucas y San José del Cabo ofrece opciones para caminar, tomar fotografías y disfrutar de la gastronomía local.
Si buscas un road trip con tu familia, la ciudad de La Paz es una excelente alternativa. Su malecón permite caminar, andar en bicicleta y degustar la oferta gastronómica a lo largo de esta emblemática avenida. Por su parte, la Playa Balandra es un espacio perfecto para relajarse frente al mar y convivir en familia, disfrutando de la tranquilidad y las vistas del entorno natural.
Otra opción es visitar el Pueblo Mágico de Todos Santos, donde su arquitectura y cultura invitan a conocer la historia y tradición del lugar, combinando actividades culturales y recreativas para todas las edades.
LEE MÁS: Ángeles Verdes: 10 recomendaciones para un viaje seguro por carretera en vacaciones
Sea que prefieras playas, paseos culturales o contacto con la naturaleza, Baja California Sur ofrece opciones seguras y divertidas para compartir en familia, haciendo del 25 de diciembre un día memorable y lleno de experiencias junto a tus seres queridos.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO