Martes 11 de Noviembre, 2025
Turismo

Navidad y Año Nuevo: Baja California Sur, el destino ideal para vacacionar en diciembre

Playas paradisíacas, clima perfecto y experiencias naturales hacen de Baja California Sur el mejor lugar para vacacionar en diciembre.
Gabriela Michelle Ruíz Arce
10 noviembre, 2025
Con su clima templado, playas de ensueño y paisajes que combinan el desierto con el mar, Baja California Sur (BCS) se consolida como uno de los destinos más atractivos para pasar las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Ideal para quienes buscan relajarse, disfrutar del sol y cerrar el año rodeados de naturaleza.

Durante esta temporada, la península ofrece uno de los espectáculos más impresionantes del Pacífico: el avistamiento de ballenas. En lugares como Puerto López Mateos, Bahía Magdalena y Los Cabos, los visitantes pueden observar de cerca a las ballenas grises y jorobadas que migran hacia estas cálidas aguas cada invierno.

Además, destinos como La Paz, Todos Santos y Loreto encantan con su ambiente tranquilo, su gastronomía y sus playas cristalinas.

Playa Balandra, famosa por su belleza natural, es ideal para nadar o practicar paddle board, mientras que el Pueblo Mágico de Todos Santos ofrece historia, arte y el emblemático Hotel California.

En diciembre, BCS se llena de vida con cenas frente al mar, ferias artesanales y eventos de Año Nuevo con fuegos artificiales. Por su mezcla de aventura, descanso y festividad, Baja California Sur es el destino perfecto para despedir el año con el mejor clima y la mejor vista del Pacífico mexicano.

