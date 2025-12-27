Navidad con calor y lluvias: Baja California Sur vive un clima inusual en pleno invierno
Celebraciones navideñas bajo el sol y la lluvia
La Paz, BCS.– En plena temporada invernal, Baja California Sur registró un clima atípico durante las celebraciones navideñas, con temperaturas superiores a los 28 grados centígrados, acompañadas de lluvias aisladas y rachas de viento en zonas costeras.
El fenómeno sorprendió a residentes y visitantes, quienes vivieron la Nochebuena y el día de Navidad en un ambiente más cercano al verano que al invierno.
Adaptaciones en colonias y comunidades
En colonias de La Paz y comunidades del municipio de Comondú, las familias celebraron en patios y calles, adaptando sus reuniones al calor inusual.
Mientras algunos aprovecharon para organizar convivencias al aire libre, otros señalaron que las lluvias intermitentes obligaron a improvisar techos y carpas para proteger la cena navideña.
Contexto climático: frente frío y corrientes cálidas
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN):
- El frente frío número 24 provocó lluvias en el norte del estado.
- En la zona sur, las temperaturas se mantuvieron elevadas por corrientes cálidas del Pacífico.
- El resultado fue un escenario poco común: calor intenso en Navidad, con precipitaciones ligeras en algunas localidades.
Impacto social del clima inusual
- Celebraciones adaptadas: cenas al aire libre y actividades en playas.
- Comerciantes atentos: menor movimiento por lluvias intermitentes.
- Turismo con sorpresa: visitantes esperaban clima fresco, pero encontraron temperaturas veraniegas.
La Navidad 2025 en Baja California Sur quedará marcada por un clima inusual, donde el calor y las lluvias se mezclaron con las tradiciones decembrinas.
El fenómeno refleja la variabilidad atmosférica que caracteriza a la región y cómo la población se adapta para mantener vivas sus celebraciones, incluso bajo condiciones inesperadas.