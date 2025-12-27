Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 26 de Diciembre, 2025
BCS

Navidad con calor y lluvias: Baja California Sur vive un clima inusual en pleno invierno

Temperaturas superiores a los 28 °C y lluvias intermitentes marcaron las celebraciones decembrinas
26 diciembre, 2025
Celebraciones navideñas bajo el sol y la lluvia

La Paz, BCS.– En plena temporada invernal, Baja California Sur registró un clima atípico durante las celebraciones navideñas, con temperaturas superiores a los 28 grados centígrados, acompañadas de lluvias aisladas y rachas de viento en zonas costeras.

El fenómeno sorprendió a residentes y visitantes, quienes vivieron la Nochebuena y el día de Navidad en un ambiente más cercano al verano que al invierno.

Adaptaciones en colonias y comunidades

En colonias de La Paz y comunidades del municipio de Comondú, las familias celebraron en patios y calles, adaptando sus reuniones al calor inusual.

Mientras algunos aprovecharon para organizar convivencias al aire libre, otros señalaron que las lluvias intermitentes obligaron a improvisar techos y carpas para proteger la cena navideña.

Contexto climático: frente frío y corrientes cálidas

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN):

  • El frente frío número 24 provocó lluvias en el norte del estado.
  • En la zona sur, las temperaturas se mantuvieron elevadas por corrientes cálidas del Pacífico.
  • El resultado fue un escenario poco común: calor intenso en Navidad, con precipitaciones ligeras en algunas localidades.

Impacto social del clima inusual

  • Celebraciones adaptadas: cenas al aire libre y actividades en playas.
  • Comerciantes atentos: menor movimiento por lluvias intermitentes.
  • Turismo con sorpresa: visitantes esperaban clima fresco, pero encontraron temperaturas veraniegas.

La Navidad 2025 en Baja California Sur quedará marcada por un clima inusual, donde el calor y las lluvias se mezclaron con las tradiciones decembrinas.

El fenómeno refleja la variabilidad atmosférica que caracteriza a la región y cómo la población se adapta para mantener vivas sus celebraciones, incluso bajo condiciones inesperadas.

