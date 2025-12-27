Navidad con calor y lluvias: Baja California Sur vive un clima inusual en pleno invierno

Celebraciones navideñas bajo el sol y la lluvia

La Paz, BCS.– En plena temporada invernal, Baja California Sur registró un clima atípico durante las celebraciones navideñas, con temperaturas superiores a los 28 grados centígrados, acompañadas de lluvias aisladas y rachas de viento en zonas costeras.

El fenómeno sorprendió a residentes y visitantes, quienes vivieron la Nochebuena y el día de Navidad en un ambiente más cercano al verano que al invierno.

Adaptaciones en colonias y comunidades

En colonias de La Paz y comunidades del municipio de Comondú, las familias celebraron en patios y calles, adaptando sus reuniones al calor inusual.

Mientras algunos aprovecharon para organizar convivencias al aire libre, otros señalaron que las lluvias intermitentes obligaron a improvisar techos y carpas para proteger la cena navideña.

Contexto climático: frente frío y corrientes cálidas

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN):

El frente frío número 24 provocó lluvias en el norte del estado.

provocó lluvias en el norte del estado. En la zona sur, las temperaturas se mantuvieron elevadas por corrientes cálidas del Pacífico .

. El resultado fue un escenario poco común: calor intenso en Navidad, con precipitaciones ligeras en algunas localidades.

Impacto social del clima inusual

Celebraciones adaptadas: cenas al aire libre y actividades en playas.

cenas al aire libre y actividades en playas. Comerciantes atentos: menor movimiento por lluvias intermitentes.

menor movimiento por lluvias intermitentes. Turismo con sorpresa: visitantes esperaban clima fresco, pero encontraron temperaturas veraniegas.

La Navidad 2025 en Baja California Sur quedará marcada por un clima inusual, donde el calor y las lluvias se mezclaron con las tradiciones decembrinas.

El fenómeno refleja la variabilidad atmosférica que caracteriza a la región y cómo la población se adapta para mantener vivas sus celebraciones, incluso bajo condiciones inesperadas.