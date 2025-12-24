Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 24 de Diciembre, 2025
Navidad dispara atenciones de urgencia por accidentes, pirotecnia y enfermedades crónicas

Especialistas en urgencias advierten que durante Navidad y Año Nuevo se incrementan hasta 40% las emergencias médicas. El consumo de alcohol, el mal manejo de alimentos, la suspensión de medicamentos y el uso de pirotecnia representan los principales riesgos para la salud en estas fechas.
24 diciembre, 2025
Urgencias médicas en Navidad aumentan hasta un 40%

IMG: Imagen creada con IA

Con la llegada de las fiestas decembrinas, las áreas de urgencias médicas enfrentan un incremento considerable en la atención de pacientes. De acuerdo con la médica urgencióloga Carolina Jimarez, del Hospital Saint Luke’s, durante diciembre las urgencias reales —aquellas que comprometen la vida— aumentan entre un 30 y 40 por ciento, derivado de conductas de riesgo propias de la temporada.

Entre las principales causas de atención médica en Navidad y Año Nuevo destacan los accidentes por pirotecnia, los percances automovilísticos y las descompensaciones en pacientes con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. En muchos casos, explicó la especialista, estos últimos se presentan porque las personas suspenden sus medicamentos o consumen alimentos y bebidas que no están indicados para su condición.

Los accidentes viales también muestran un repunte significativo. La doctora señaló que en días recientes se han atendido múltiples casos de esguinces cervicales y lesiones por choques, algunos asociados al consumo de alcohol y otros a distracciones, prisas y falta de empatía entre conductores, situaciones que se intensifican durante las posadas y las compras decembrinas.

Otro motivo frecuente de consulta son las intoxicaciones alimentarias, especialmente por el consumo del llamado “recalentado”. Jimarez advirtió que, aunque los alimentos se refrigeren, no todos pueden conservarse por varios días, en particular los mariscos, que no deben consumirse después de 24 horas, ya que pueden generar toxinas capaces de provocar diarrea, vómito, dolor abdominal e incluso fiebre.

En esta temporada también aumenta la atención a niños y adultos mayores. En el caso de los menores, se debe a que pasan más tiempo en casa, juegan sin supervisión constante y están expuestos a riesgos como quemaduras o caídas. En los adultos mayores, además de descompensaciones por enfermedades crónicas, se incrementan los padecimientos respiratorios ante el descenso de temperaturas.

La especialista hizo un llamado especial a no suspender medicamentos, sobre todo en pacientes crónicos, ni combinarlos con alcohol. Explicó que dejar de tomar tratamientos, aunque sea por un día, puede provocar elevaciones bruscas de la presión arterial o de la glucosa. Además, alertó sobre la combinación de alcohol con antibióticos o medicamentos para dormir, la cual puede generar intoxicaciones graves y alteraciones neurológicas.

La pirotecnia continúa siendo una causa importante de urgencias, principalmente en niños y adultos jóvenes. Las lesiones van desde quemaduras leves hasta amputaciones parciales o totales, especialmente en dedos, manos y rostro. Ante este riesgo, el Ayuntamiento de Los Cabos ha prohibido recientemente su uso, como una medida preventiva para evitar lesiones graves y permanentes.

Jimarez explicó que muchas de estas heridas por pirotecnia llegan contaminadas por pólvora y suciedad, lo que obliga a realizar procedimientos quirúrgicos de urgencia. Señaló que, aunque los hospitales cuentan con la capacidad para atender estos casos, la recomendación principal es la prevención y la supervisión constante de menores.

Finalmente, la médica urgencióloga subrayó la importancia de los chequeos preventivos antes o durante la temporada decembrina. Realizar estudios generales de glucosa, colesterol y triglicéridos, así como una revisión médica integral, puede ayudar a detectar factores de riesgo y evitar que una celebración termine en una sala de urgencias.

