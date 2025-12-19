Navidad dispara muertes cardíacas: médicos alertan por excesos, estrés y descuido de tratamientos

La Navidad se ha consolidado como el día más mortal del año para pacientes con enfermedades del corazón, una realidad que preocupa a la comunidad médica por la combinación de factores que se concentran durante las celebraciones. De acuerdo con especialistas, lejos de ser una coincidencia, la fecha reúne hábitos y presiones que elevan de forma significativa el riesgo cardiovascular.

Las cifras respaldan la alerta. La Asociación Americana del Corazón reporta que más personas mueren por causas cardíacas el 25 de diciembre que en cualquier otro día del año, y que durante toda la temporada navideña se registra un aumento cercano al 15% en las muertes relacionadas con el corazón. Para los médicos, el dato revela un patrón que se repite año con año.

Leer más: Estados Unidos amplía sanciones y apunta al círculo familiar de Nicolás Maduro

El principal problema radica en lo que los expertos describen como una “tormenta perfecta” para la salud cardíaca. Las comidas abundantes y ricas en sal, el consumo elevado de alcohol, la alteración de los horarios de sueño y el estrés asociado a viajes y compromisos familiares sobrecargan al sistema cardiovascular, incluso en personas con padecimientos controlados.

A este escenario se suma un factor crítico: el descuido en los tratamientos médicos. Durante las fiestas, muchos pacientes retrasan u olvidan tomar sus medicamentos para el corazón, rompiendo rutinas que son clave para mantener la estabilidad clínica. Esta interrupción, aunque parezca menor, puede tener consecuencias graves en un organismo ya vulnerable.

Leer más: Aumentan en Florida los casos de dengue y chikungunya importados por turistas

Médicos que atienden urgencias durante estas fechas coinciden en que otro riesgo frecuente es la negación de los síntomas. El doctor Scott Allen, de Florida Heart Associates en Fort Myers, advierte que es común que pacientes con dolor en el pecho o dificultad para respirar decidan no buscar ayuda para no “arruinar” una reunión familiar, una decisión que puede resultar fatal.

El especialista subraya que disfrutar de la Navidad no implica poner en pausa el cuidado de la salud. Mantener horarios regulares para los medicamentos, moderar el consumo de alcohol, evitar los excesos en la mesa y realizar actividad física ligera, incluso caminatas breves, puede marcar la diferencia entre una celebración segura y una emergencia médica.

Leer más: Piratería golpea al sector náutico de Cozumel y encienden alerta por la seguridad turística

Los signos de alerta son claros y no deben minimizarse. Dolor u opresión en el pecho, falta de aire, mareos, fatiga inusual o una sensación persistente de que algo no está bien requieren atención inmediata. La intervención oportuna, insisten los médicos, salva vidas y reduce el riesgo de complicaciones mayores.

Los expertos en salud llaman a tomar decisiones conscientes durante las fiestas. Pequeños ajustes en los hábitos permiten reducir riesgos sin sacrificar el espíritu navideño, recordando que la prioridad debe ser llegar con vida y bienestar a compartir la celebración con la familia.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO