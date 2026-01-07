La Navidad se celebra este miércoles en Rusia, Etiopía, Egipto, Palestina y otros países

Mientras gran parte del mundo celebra la Epifanía y la llegada de los Reyes Magos el 6 de enero, millones de personas viven en esta fecha la víspera de Navidad, una diferencia marcada por la tradición religiosa y el uso de antiguos sistemas de medición del tiempo.

En regiones como Rusia, Etiopía, Egipto o Palestina, comunidades cristianas mantienen ritos distintos que colocan la celebración de la Navidad varios días después del calendario occidental, generando una convivencia de fechas que responde más a la historia que a la fe.

La diferencia surge del uso de sistemas cronológicos distintos, ya que la iglesia Católica adoptó desde el siglo XVI el calendario gregoriano, mientras que muchas iglesias ortodoxas continúan rigiéndose por los calendarios juliano para sus celebraciones religiosas.

Esta disparidad provoca escenas singulares en lugares emblemáticos. En Belén, ciudad ubicada en Palestina, la festividad se conmemora dos veces: primero bajo el rito católico y después conforme a la tradición ortodoxa, sin que ello implique contradicción entre ambas celebraciones.

La administración compartida de templos históricos, como ocurre con la iglesia ortodoxa griega en la Iglesia de la Natividad, permite que distintas confesiones realicen ceremonias en fechas separadas dentro del mismo espacio sagrado.

El desfase tiene su origen en decisiones tomadas siglos atrás. En el año 325, líderes religiosos definieron la fecha de la Pascua basándose en el calendario vigente en el Imperio romano, sin prever los errores astronómicos que se acumularían con el tiempo.

El calendario juliano, instaurado en la antigüedad, calculó el año solar con una ligera imprecisión que, con los siglos, desplazó las fechas religiosas respecto al ciclo real del sol.

Ante esta situación, el papa Gregorio XIII impulsó una reforma en 1582 que dio lugar al calendario gregoriano, el cual corrigió el desfase y fue adoptado progresivamente por los países occidentales.

Hoy, la diferencia entre ambos calendarios es de 13 días y se mantendrá durante décadas, lo que asegura que la Navidad continuará celebrándose en distintas fechas según la tradición religiosa, recordando que la historia también marca el calendario de la fe.

