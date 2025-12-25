Ellos no descansan en Navidad: policías y bomberos al servicio de Los Cabos

Mientras miles de familias sudcalifornianas se reúnen para celebrar la Nochebuena y la Navidad, hay quienes viven estas fechas desde una realidad distinta. Policías, bomberos y personal que atiende la línea de emergencias 9-1-1 permanecen en servicio activo, cumpliendo jornadas completas para salvaguardar la seguridad, la integridad y el patrimonio de la población.

A pesar de no poder compartir la cena navideña con sus seres queridos, estos trabajadores esenciales continúan en guardia para que la mayoría de la ciudadanía pueda disfrutar de las festividades con tranquilidad. Su rutina en estas fechas cambia: turnos largos, vigilancia constante y atención inmediata a emergencias sustituyen las reuniones familiares y los brindis tradicionales.

En el caso de Los Cabos, la Dirección de Seguridad Pública mantiene un despliegue policial reforzado durante estas celebraciones decembrinas, como parte del Operativo de Vigilancia, Seguridad y Auxilio Guadalupe-Reyes 2025-2026, con el objetivo de prevenir incidentes y responder de manera oportuna a cualquier eventualidad.

El comandante de la Policía Preventiva informó que la estrategia contempla vigilancia especial en zonas de alta afluencia, así como recorridos constantes para supervisar el cumplimiento de la prohibición del uso y comercialización de pirotecnia en el municipio, una medida implementada para prevenir accidentes, proteger a personas sensibles al ruido y evitar afectaciones a los animales.

“Tenemos cubiertos los comercios que son los más grandes, donde hay más afluencia de personas, tenemos policías pedestres y unidades que andarán dando recorridos y vigilancia. Vamos a estar muy al pendiente de la pirotecnia”, expresó el Sub oficial Edilberto Miramontes Gámez, comandante de la Policía Preventiva en Los Cabos.

La labor de estos elementos de seguridad se convierte, año con año, en un ejemplo de vocación de servicio, al anteponer el bienestar colectivo sobre la convivencia familiar durante dos de las fechas más significativas del calendario.

A este esfuerzo se suma el Departamento de Bomberos, cuyos elementos también permanecen en guardia permanente. Aunque lejos de casa, buscan mantener el espíritu navideño dentro de las estaciones, fortaleciendo la unión entre compañeros y preparados para atender cualquier emergencia que pudiera presentarse.

“Tratamos de pasar como una familia, que realmente lo somos en el ámbito laboral, en 24 y 31 de diciembre nuestros muchachos preparan su cena y lo hacen de manera compartida en una estación, en este caso en la estación 1#, aquí en el Centro de San José y tratamos de hacerlo lo más ameno posible, ¿qué es ameno? procurar que no exista ningún tipo de servicio para que se refleje la tranquilidad y paz que nuestro municipio merece por esta situación”, mencionó Omar Barreras Núñez, comandante del Departamento de Bomberos de San José del Cabo.

De esta manera, mientras las luces navideñas iluminan hogares y calles, policías, bomberos y personal de emergencias continúan trabajando para que la Navidad en Los Cabos transcurra en un ambiente de paz, seguridad y armonía, reafirmando su compromiso con la comunidad a la que sirven, incluso en las fechas más especiales del año.

