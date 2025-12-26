Navidad: recalentado, unión familiar y cruda

El recalentado se convierte este 25 de diciembre en el principal punto de encuentro de la unión familiar, luego de la cena de Navidad, cuando gran parte de la población permanece en casa compartiendo alimentos y descanso tras la celebración.

Después de la Noche Buena, las familias prolongan la convivencia alrededor de la mesa, retomando platillos preparados la noche anterior, una práctica que refuerza la cercanía entre generaciones y marca el ritmo pausado del día festivo.

La jornada también está influida por el desvelo y cruda acumulado de la noche previa, ya que las reuniones suelen extenderse hasta la madrugada, retrasando las actividades habituales del día siguiente.

Para muchas personas, el 25 de diciembre coincide con el inicio o la continuidad de las vacaciones, lo que permite mantener un ambiente de descanso generalizado y menor actividad laboral y escolar por el periodo de asueto de Navidad.

Sin embargo, los excesos en comida y bebida durante la celebración pueden derivar en malestares asociados a la cruda, una condición común entre algunos asistentes a las reuniones familiares.

De esta manera, la Navidad se consolida como una fecha en la que el descanso, la convivencia y el recalentado se integran como elementos centrales de la tradición y la vida cotidiana.

