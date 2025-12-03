Navidad segura: recomendaciones de Bomberos para tu árbol y luces

Con el objetivo de evitar accidentes en el hogar durante esta temporada decembrina, el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas emitió una serie de recomendaciones relacionadas con la instalación del árbol navideño y las luces navideñas, ya que durante estas semanas incrementa el riesgo de incendios provocados por las decoraciones.

De acuerdo con la institución de emergencias, el uso de luces navideñas en mal estado, sobrecargar conexiones o colocar árboles navideños naturales resecos son factores que cada año detonan incidentes en viviendas, algunos con pérdida total.

El comandante Juan Antonio Carbajal Figueroa explicó que, en el caso de quienes optan por un árbol natural, es fundamental verificar su frescura para disminuir riesgos.

“Para la gente que ya tiene sus arbolitos naturales, hay que observar la frescura del follaje. Muchas veces se esperan a las ofertas (…) y compran un arbolito ya seco; entonces es muy importante no comprar este tipo de arbolitos y si ya lo compró, procurar que en la charola tenga agua. Aunque están cortados los árboles, estos todavía tienen la capacidad de absorber cierta humedad”, advirtió.

Por su parte, el comandante operativo Hugo Ulises Sandoval recordó que un árbol natural puede convertirse rápidamente en un material altamente combustible.

“Es muy difícil decir que no compres un árbol natural, pero sí que tomes conciencia que eres más vulnerable a sufrir un incidente en tu casa y el tiempo de respuesta se disminuye; un árbol natural es un cerillo gigante dentro de tu casa (…) En las luces, evitar, en caso de luces eléctricas, no sobreconectar ni saturarse, porque eso nos genera un sobrecalentamiento”, señaló.

Ambos funcionarios reiteraron que las luces navideñas deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana (NOM), evitarse las conexiones múltiples y, en caso de ser posible, optar por alternativas como luces solares.

Finalmente, recomendaron instalar el árbol navideño lejos de ventanas, cortinas, tomas de gas o fuentes de calor, además de colocarlo en un punto donde no obstruya rutas de evacuación en caso de una emergencia.