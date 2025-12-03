¡Invasión festiva! Decoros navideños toman las calles del Centro Histórico de CDMX

Apenas comienza diciembre y el Centro Histórico de la Ciudad de México se ha convertido en un gran mercado de artículos de temporada. La oferta de decoración muestra un contraste financiero extremo, pues hay árboles de Navidad que alcanzan hasta los 16,500 pesos ya completamente adornados.

La afluencia de gente no solo busca regalos, sino principalmente adquirir adornos para el hogar o surtirse para la reventa. Muchos acuden al Centro Histórico para comercializar los productos en sus propios locales ubicados en otras partes de la CDMX.

El ambiente comercial es vibrante con la participación conjunta de locales formales y vendedores ambulantes ofreciendo toda clase de producto.

¿Cuáles son los artículos de Navidad más caros y los más deseados por los compradores en CDMX?

Uno de los artículos de mayor demanda son los inflables diseñados para decorar las fachadas de las viviendas. El costo promedio de venta de estos inflables oscila entre 1,200 y 1,500 pesos, aunque el precio final varía según el tamaño y el diseño.

Junto a la decoración tradicional, los comerciantes han encontrado nichos especializados, como la venta de suéteres temáticos para animales de compañía. El inventario incluye peluches a $135 pesos y puntas de árbol con forma de estrella a $49 pesos la pieza.

¿Cómo consiguen los clientes de CDMX precios más bajos en Navidad?

Los compradores pueden acceder a precios significativamente menores si adquieren las piezas en volumen, especialmente en la esquina de Justo Sierra y Del Carmen donde sobresalen los negocios de luces.

Esta estrategia de descuentos aplica también para los árboles de Navidad de menor tamaño, donde las unidades de 1.2 metros bajan de 99 a 65 pesos si el cliente compra 30 o más ejemplares.