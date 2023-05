Aumentan BCS, Nayarit y Colima servicios con IMSS-Bienestar

A diferencia de Jalisco, estado que no se adhirió al sistema público de salud con el IMSS-Bienestar por determinación del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, en otros estados como Nayarit, Colima y Baja California Sur, este nuevo modelo ha enfrentado los rezagos que históricamente se tenían en materia de salud y hay positivos resultados, informó Zoé Robledo.

El director general del IMSS indicó este martes que en Nayarit incrementó un 62% las consultas de medicina general a su población, así como un 231% más las consultas de especialidad, un 89% más con las cirugías, aumentó un 33% los partos y el abasto de medicamentos pasó al 99%. En esa entidad, una de las más rezagadas en la materia a nivel nacional, actualmente operan 13 hospitales, 4 Unidades de Especialidades Médicas y 293 unidades de salud.

El anuncio lo dio a conocer al confirmar que ya se recontrataron a 50 médicos jubilados para que se unan a dar consultas al IMSS-Bienestar, a quienes se les pagará más de 40 mil pesos mensuales, tendrán prestaciones de ley y podrán seguir recibiendo su pensión.

Fue el pasado 31 de agosto del 2022 cuando se publicó el decreto que crea el Organismo Público Descentralizado IMSS-Bienestar para sumarse, en aquel entonces, a los esfuerzos del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), instancia sin éxito y que tuvo que ser desaparecida hace algunos días por el Congreso de la Unión.

Asimismo, el funcionario federal precisó que en el estado de Colima el aumento en la atención a la población es notable, con un 76% más de consultas de medicina general, un 305% más en consultas de especialidad, así como un 81% arriba en cirugías, 46% de partos atendidos y el abasto de medicina subió al 94%. Ahí se atiende en 5 hospitales y 118 unidades de salud.

Para el caso de Baja California Sur, Zoé Robledo subrayó que el nuevo modelo de salud pública y gratuita para no derechohabientes, IMSS-Bienestar, el incremento fue del 116% en consultas de especialidad, un 27% más en consultas de medicina general, un 39% en cirugías, 2% para el caso de partos y el abasto de fármacos subió al 99%. Operan seis hospitales y 58 centros de salud.

De manera general, el funcionario comentó en “la mañanera” de AMLO que con el Plan de Salud IMSS-Bienestar, los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz incrementaron sus servicios tras mejorar equipamiento, conservación, rehabilitación de quirófanos y unidades.

Además, se incrementó el abasto de medicamentos al comparar el trimestre de febrero, marzo y abril del presente año con el último trimestre antes de operar el órgano público descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar.

Recordar que, en Nayarit, Colima y Baja California, sus gobernadores y gobernadora son del partido Morena. En Jalisco, Alfaro es del Movimiento Ciudadano y ha sido un ferviente crítico de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En tanto, el gobernador Alfaro Ramírez reiteró hace algunos días que Jalisco no se unirá al modelo federal IMSS-Bienestar, la instancia que asumió las funciones de salud pública en México para personas no afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al ser entrevistado por medios de comunicación a finales de abril del 2023, reafirmó que Jalisco “mantiene su autonomía”.

“No, nosotros ya decidimos que mantenemos nuestra autonomía. Vamos a ver cómo establecemos las bases en esa relación, como lo hicimos con el Insabi.

El no pertenecer al Insabi no significa que no tuviéramos una agenda institucional. Será lo mismo con IMSS-Bienestar, pero Jalisco mantiene su decisión de mantener su autonomía y seguir siendo la cabeza de este sector en la administración estatal”.