Neblina provoca el cierre de 75 vuelos de 105 programados en Tijuana

La intensa neblina registrada en las primeras horas del día provocó el cierre parcial de operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, lo que derivó en la cancelación de 75 vuelos de un total de 105 programados.

Debido a la baja visibilidad, las autoridades aeroportuarias determinaron suspender despegues y aterrizajes como medida de seguridad, generando retrasos y afectaciones para cientos de pasajeros que tenían programados vuelos nacionales e internacionales.

Usuarios reportaron largas filas, cambios de itinerario y reprogramaciones en mostradores de aerolíneas, mientras el personal del aeropuerto solicitó a los viajeros mantenerse atentos a los avisos oficiales y consultar directamente con sus aerolíneas.

Las operaciones comenzaron a restablecerse de manera gradual conforme mejoraron las condiciones meteorológicas, aunque se advirtió que podrían registrarse demoras adicionales a lo largo del día.

Autoridades recomendaron a los pasajeros verificar el estatus de su vuelo, llegar con anticipación y tomar precauciones ante posibles ajustes en los horarios.