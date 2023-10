Es necesaria la inversión deportiva: Mario Meave, coordinador de la ciclovía

Los Cabos, BCS. – No es ningún secreto que, en los últimos años, tanto México como Baja California Sur han atravesado épocas muy oscuras en las que los deportistas han tenido que rendir por cuenta propia, ya que sus respectivos gobiernos no se hacen cargo y se deslindan de respaldarlos de cara a una competencia de alto nivel.

Al respecto, platicamos con Mario Meave Ponce, quien ha vivido muy de cerca la escena del ciclismo sudcaliforniano y nos compartió su perspectiva sobre esta situación.

El coordinador de la ciclovía recreativa tomó como ejemplo a los países de primer mundo, los cuales en todo momento están al tanto de sus atletas y hacen todo lo que está en sus manos para que tengan éxito, sin importar la sede.

“En México, la iniciativa privada o a veces el gobierno no le invierte porque piensan que es gasto innecesario y no te debe importar lo que gastes en el deporte: por eso, en Europa hay muchas medallas, porque ellos no se están fijando que van a gastar en un deportista que a lo mejor les da o no les da resultados y el chiste es no soltarlos”.

“Baja California Sur tiene mucha tela de dónde cortar para tener buenos deportistas y creer en ellos y gastarles en la alimentación, el hospedaje, transportación y sus entrenamientos, pero sin miedo a verlo como gasto, siempre verlo como inversión, pero no inversión de marca o esperar que se vea la marca”.