Identifican principales necesidades del sector pesquero en Los Cabos

El sector pesquero en el municipio de Los Cabos enfrenta diversas necesidades para mantener en operación sus actividades, particularmente entre pescadores ribereños que dependen de sus embarcaciones como principal medio para llevar sustento a sus familias.

En este contexto, el Ayuntamiento de Los Cabos mantiene en operación el Programa de Fortalecimiento Sostenible Pesquero, a cargo de la Dirección Municipal de Pesca y Acuicultura, el cual contempla apoyos dirigidos tanto a la pesca comercial como a la pesca deportiva.

El director municipal de Pesca y Acuicultura, Juan Javier García Davis, explicó que los apoyos están enfocados en el mantenimiento de embarcaciones, la reparación y el servicio de motores fuera de borda, así como en la adquisición de artes de pesca y equipo de seguridad marítima, como radios de comunicación y chalecos salvavidas.

Sobre las principales carencias del sector, García Davis señaló que una de las demandas más recurrentes es el acceso a motores y equipos de comunicación, los cuales son considerados fundamentales para la operación y la seguridad de los pescadores.

“A la dirección de pesca se acercan muchos pescadores ribereños donde nos solicitan el apoyo para motores fuera de borda o para embarcaciones. La verdad esa es una de las necesidades que tenemos, de las mayores necesidades que está presentando el sector pesquero, así como los radios de comunicación, las antenas que van incluidas con el radio, eh todo esto para la comunidad pesquera”, expresó García Davis.

El funcionario detalló que las personas interesadas en acceder a estos apoyos pueden acercarse a los coordinadores municipales de pesca en San José del Cabo, La Ribera o Cabo San Lucas, o directamente a la Dirección Municipal de Pesca.

Para ser consideradas como beneficiarias, deberán presentar documentación que acredite la propiedad legal de la embarcación y del motor fuera de borda, permisos de pesca vigentes, comprobante de domicilio en el municipio de Los Cabos, identificación oficial (INE), constancia de situación fiscal, así como la cotización del apoyo solicitado, ya sea para la embarcación, el motor o las artes de pesca.

Finalmente, el titular de la dependencia reiteró que el programa se mantiene abierto durante el año e hizo un llamado a las y los pescadores del municipio a acercarse para informarse sobre los requisitos y alcances de los apoyos disponibles.

