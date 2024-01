¿Qué necesitas para el uso de un espacio deportivo en La Paz?

La semana pasada nació una nueva academia de básquetbol en La Paz en el parque Palmitas de la colonia Indeco, para lo cual el entrenador abrió un trámite solicitando el uso de ese espacio deportivo para la formación de los nuevos talentos en el deporte ráfaga.

Alan Angulo, coach del equipo Gigantes de La Paz, habló sobre el papeleo que se tiene que hacer para conseguir un sitio donde instalar un equipo deportivo o bien una academia en donde entrenar.

Junto con el espacio a utilizar, Angulo señaló que recibe un reglamento el cual estipula estrictamente las acciones que están y no permitidas dentro de la delimitación del sitio que se pretende y utilizar para las actividades recreativas.

“Claro que con el oficio positivo donde te dan el sí, también te mandan un reglamento con las acciones básicas, no introducir bebidas embriagantes, no introducir vehículos, el horario, tú lo específicas, recoger la basura, no portar armas de fuego, no ingerir drogas, entre otras medidas que son normales en cualquier sitio del aire libre”.