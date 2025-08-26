Nuevo caso de presunta negligencia en ISSSTE Conchalito

Alma Leticia Verdugo Kiwis denunció públicamente la presunta negligencia médica en la unidad ISSSTE Conchalito, luego de que su hijo, Felipe de Jesús Trujillo Verdugo, de 36 años y paciente con parálisis cerebral infantil (PCI), sufriera complicaciones graves por retrasos y traslados entre hospitales en Baja California Sur.

“Mi hijo traía mucha infección urinaria y, al final, los doctores me dijeron que su riñón izquierdo tenía abscesos y que la infección se había ido a la sangre. Desde junio hemos estado yendo y viniendo, pero nada se resolvía”, relató Alma Leticia Verdugo Kiwis.

Posteriormente, su hijo fue canalizado a citas con otros especialistas, quienes planearon realizarle una litotricia. Sin embargo, la intervención no se pudo realizar debido a que su uretero era demasiado delgado, por lo que permaneció con catéter y sonda durante varias semanas. A pesar de la evidente infección urinaria y el empeoramiento de su estado, la atención médica continuó presentando retrasos y contradicciones.

Lee más: “No me voy a encerrar en Palacio”: Castro responde a críticas por su viaje a …

“No se vale que se estén lavando las manos, que digan que aquí hay todos los servicios, y que cuando llego salen con que en urgencias no sabían nada… pusieron en riesgo la vida de mi hijo”, agregó.

Alma Leticia enfatizó que la vida de su hijo estuvo en riesgo y criticó la falta de coordinación entre el personal médico y administrativo. La madre aseguró que presentará una demanda para que se investiguen las acciones del ISSSTE y se eviten que otros pacientes enfrenten situaciones similares.

Este caso se suma a una serie de denuncias ciudadanas recientes que señalan fallas en la coordinación hospitalaria, retrasos en procedimientos quirúrgicos y problemas en la disponibilidad de servicios en unidades del ISSSTE en Baja California Sur, reflejando presuntas negligencias que afectan especialmente a pacientes vulnerables como niños y personas con discapacidad.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO