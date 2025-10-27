“25 años después”: Nelly Furtado anuncia su retiro de los escenarios por críticas

Nelly Furtado sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro de los escenarios en octubre de 2025, marcando el fin de una etapa tras 25 años de carrera en la industria. La cantante canadiense, reconocida mundialmente por éxitos como “I’m Like a Bird” y “Maneater”, compartió su decisión a través de una reflexión en Instagram. Su anuncio se da luego de un periodo en el que fue víctima de bullying y críticas por su físico y aumento de peso.

La presión de 25 años de carrera y el amor propio

La intérprete, quien cuenta con casi tres décadas de trayectoria, rememoró el aniversario 25 de su álbum debut Whoa, Nelly!. Furtado destacó que su música ha logrado llegar a toda una nueva generación de fans, un hecho que la hace inmensamente feliz.

LEE MÁS: Detienen a Víctor Álvarez Puga en Florida: ¿Extradición inminente por lavado de dinero?

A inicios de este mismo año, la artista habló abiertamente de las intensas presiones estéticas que conlleva su trabajo. Sin embargo, la estrella también aseguró que, al mismo tiempo que lidiaba con estas presiones, experimentó nuevos niveles de amor propio y una auténtica confianza interior. La ganadora del Grammy aprovechó la oportunidad para aclarar que nunca se ha realizado cirugías en la cara o el cuerpo, salvo carillas dentales en la fila superior de sus dientes, hechas recientemente.

El adiós a los escenarios y la promesa de seguir creando

La cantante explicó que ha tomado la decisión de alejarse de las presentaciones en vivo para dedicarse a otras actividades que considera más adecuadas para esta nueva etapa de su vida. Estos nuevos enfoques son principalmente proyectos creativos y personales.

Pese al retiro de los espectáculos, Nelly Furtado enfatizó que su decisión no significa un adiós total a la composición musical. Ella afirmó que ha disfrutado muchísimo de su carrera y que aún ama escribir música, pues siempre lo ha visto como un pasatiempo que tuvo la suerte de convertir en su profesión. Por esta razón, la canadiense aseguró que siempre se identificará como compositora.

LEE MÁS: ¡Confirmado! Rosalía anuncia evento en CDMX y estrena “Berghain” junto a Björk y Yves Tumor

Reacciones y agradecimientos a sus fans

La noticia generó una oleada de reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron tristeza, pero también enviaron muchos mensajes de apoyo a la artista. La cantante canadiense agradeció profundamente a sus fans por escuchar y vibrar con su música, y por asistir a sus espectáculos. Finalmente, expresó gratitud infinita a todos sus brillantes y leales colaboradores que trabajaron arduamente para ayudarla a hacer realidad sus sueños pop a nivel creativo y organizacional.