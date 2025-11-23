Ney González, ex gobernador de Nayarit bajo investigación por fraude y peculado

El exgobernador de Nayarit, Ney González (2005-2011), acumula hasta el momento siete órdenes de aprehensión por presuntos delitos que incluyen fraude, peculado, tráfico de influencias, asociación delictuosa y falsificación de documentos, según documentos ministeriales.

Seis de estas órdenes fueron emitidas por jueces de control del fuero común de Nayarit, mientras que la séptima corresponde a un mandamiento federal librado por un juez del Centro de Justicia Penal de Tepic, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante una rueda de prensa el 11 de noviembre, Cristina Reséndiz Durruti, fiscal especializada en Control Competencial de la FGR, confirmó la existencia de una orden de captura federal contra González y una ficha roja de Interpol. La medida derivó de un caso por fraude agravado solicitado por la Fiscalía el 6 de agosto de 2024. El mandamiento federal solo incluye a González; su sucesor, Roberto Sandoval, preso desde 2021, no fue señalado en esta orden.

De acuerdo con documentos oficiales, González, junto con Sandoval y el también exgobernador Antonio Echevarría, habría causado un presunto quebranto de 9 mil 598 millones de pesos al Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) por la venta irregular de bienes estatales. Hasta el momento, las autoridades desconocen el paradero del exmandatario priista.

Echevarría, quien desde noviembre de 2023 ocupa el cargo de consejero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue el único de los tres exgobernadores involucrados contra quien la FGR no solicitó orden de aprehensión.