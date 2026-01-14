Nestlé ofrece disculpas globales tras retirar leche para bebés en más de 50 países

La multinacional Nestlé enfrenta un nuevo episodio de presión reputacional luego de que su director general, Philipp Navratil, ofreciera una disculpa pública por la retirada de varios lotes de productos de nutrición infantil en más de 50 países, una decisión que impacta directamente en uno de los segmentos más sensibles de la industria alimentaria.

La compañía reconoció que la medida fue adoptada de manera preventiva tras detectar un problema de calidad en una de sus plantas ubicadas en Países Bajos, desde donde se abastecían diversos mercados internacionales, lo que obligó a activar protocolos de retiro a gran escala en Europa y otras regiones.

Navratil subrayó que la prioridad de la empresa ha sido la seguridad de los consumidores, particularmente de bebés y niños, al señalar que hasta el momento no existe confirmación de casos de enfermedad asociados con los productos retirados, un punto clave para contener la inquietud entre padres y cuidadores.

El directivo asumió públicamente la responsabilidad por las molestias generadas, al admitir que la retirada ha provocado preocupación y trastornos logísticos para clientes y familias, en un contexto en el que la confianza es un activo crítico para cualquier marca de nutrición infantil.

Este episodio se suma a un 2025 complejo para Nestlé, marcado por ajustes internos, cambios en la alta dirección y una revisión profunda de su portafolio de productos, estrategia con la que Navratil busca reactivar el crecimiento del mayor grupo de alimentos del mundo tras un periodo de bajo desempeño.

La retirada también ha tenido efectos inmediatos en el plano financiero, incrementando la presión sobre el precio de las acciones de la empresa, reflejo de la sensibilidad del mercado ante cualquier señal de riesgo en líneas de negocio vinculadas a la salud y la alimentación infantil.

Desde la perspectiva operativa, Nestlé afirmó que todas las retiradas ya fueron debidamente anunciadas y ejecutadas conforme a las normativas sanitarias de cada país, insistiendo en que se trató de una acción preventiva y no de una reacción a incidentes clínicos confirmados.

El caso vuelve a colocar sobre la mesa el nivel de exigencia que enfrentan las grandes corporaciones de alimentos en materia de control de calidad, trazabilidad y comunicación de riesgos, en un entorno global donde cualquier falla, por mínima que sea, puede escalar rápidamente a una crisis internacional.

