Confirmado: Netflix anuncia el día de estreno de One Piece T2 y muestra la Isla de Drum

One Piece: Rumbo a la Grand Line ya tiene fecha de estreno confirmada por Netflix. La plataforma de streaming reveló que la segunda temporada del exitoso live-action llegará el 10 de marzo de 2026. Tras una espera de casi tres años, los fans por fin se reencontrarán con la versión de imagen real de Luffy y los Sombreros de Paja.

La segunda temporada marca el inicio de la Saga de Arabasta. Durante esta entrega, Luffy, interpretado por Iñaki Godoy, y su tripulación del Going Merry se adentrarán en el Grand Line. Este legendario tramo de mar es conocido por ser el más peligroso del mundo, donde esperan adversarios más feroces y misiones complejas.

La aventura de los Sombreros de Paja

Netflix ha compartido una serie de pósters y nuevas imágenes para generar expectativas sobre los arcos que se adaptarán. La historia iniciará abarcando desde el final de la saga East Blue con Loguetown. Posteriormente, mostrará arcos icónicos como la Montaña Invertida (Reverse Mountain), donde está la ballena Laboon, y la peligrosa Whisky Peak.

El barco también visitará Little Garden, una isla habitada por los gigantes Dorry y Brogy. El objetivo de la tripulación en este reino impredecible es acercarse a encontrar el tesoro más grande del mundo.

El viaje de ocho capítulos que trae a Chopper

El punto final y clímax de esta segunda entrega será el arco de la Isla de Drum. En esta locación, que es un reino de hielo conocido como el reino de Sakura, finalmente se presentará a Chopper en el live-action de One Piece. Se espera que este momento sea especialmente épico y emotivo.

En la Isla de Drum, la tripulación se enfrentará al tirano Wapol. Este villano tiene la temible Fruta del Diablo Baku Baku, cuyos poderes pondrán las cosas muy difíciles a los protagonistas.

El ritmo de adaptación y el éxito global

La Temporada 2 de la serie contará con un total de 8 capítulos, manteniendo la misma cifra que la primera temporada, estrenada en 2023. El éxito de la serie fue enorme, pues se mantuvo ocho semanas en el Top 10 global de Netflix y alcanzó el número 1 en más de 75 países.

Aunque la temporada dos cubre solo la mitad de la Saga de Arabasta, el desarrollo sigue los designios de Eiichiro Oda, el creador original del manga. La compañía ya confirmó una tercera entrega, que lógicamente se desarrollaría exclusivamente en la isla de Arabasta y podría llegar en 2027.