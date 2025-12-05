Netflix ejecuta la compra más grande en la historia del streaming: absorbe Warner Bros Discovery

La industria del entretenimiento amaneció con un giro monumental: Netflix comprará Warner Bros Discovery (WBD) por 82,700 millones de dólares, una cifra que redefine por completo el mapa del streaming global. Con este acuerdo, la plataforma no solo suma HBO y HBO Max a su ecosistema, sino también los legendarios estudios de cine y televisión de Warner Bros, un movimiento que consolida un catálogo sin precedentes en volumen, legado y capacidad de generar audiencia.

El cierre de la negociación se explica por una oferta final de 27.75 dólares por acción, superior a los 24 dólares que Paramount había puesto sobre la mesa y ligeramente arriba de los 27 dólares con los que esa misma empresa inició las pujas en octubre. Comcast también compitió, y aunque los tres gigantes mostraron interés, Netflix terminó imponiéndose con una propuesta integral que abarca el 100% de WBD, un giro inesperado para una compañía que originalmente buscaba adquirir solo parte de los activos.

Leer más: Frente frío 18 y río atmosférico activan una jornada de lluvias fuertes este viernes en México

El proceso, sin embargo, no estuvo exento de tensiones. Paramount denunció públicamente parcialidad en la fase final, señalando que el proceso de selección favorecía a Netflix. La acusación dejó claro el nivel de presión que enfrentaban los participantes, conscientes de que el ganador no solo obtendría un estudio histórico, sino también uno de los catálogos más influyentes del mundo, desde el universo DC hasta producciones emblemáticas de HBO.

La operación quedará formalmente sellada una vez que se complete la separación de Discovery Global, la división de televisión que agrupará CNN, TNT Sports, Discovery+ y canales en abierto en Europa. Esta reestructura está prevista para concluir en el tercer trimestre de 2026 y es condición indispensable para que Netflix absorba únicamente los negocios vinculados al entretenimiento premium y al cine, evitando así conflictos regulatorios y solapamientos con contenidos informativos.

Leer más: Alcalde de San Felipe en BC revela que EE.UU. le revocó el permiso de ingreso

La dimensión cultural del acuerdo es enorme: Netflix incorporará series como The Sopranos, Game of Thrones, The Big Bang Theory y la saga completa de Harry Potter, además de clásicos del cine como Casablanca, Ciudadano Kane o El Mago de Oz. A esa biblioteca se sumarán producciones propias como Stranger Things, La Casa de Papel, Bridgerton y The Squid Game, lo que convierte a la compañía en el mayor concentrador de propiedad intelectual en la historia del streaming.

En el comunicado conjunto, Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, celebró que esta integración fortalece su misión de “entretener al mundo”, destacando que la unión de clásicos de Warner con éxitos modernos de Netflix establece una plataforma con alcance global y diversidad cultural sin precedente. Para la empresa, la fusión representa un avance estratégico luego de años compitiendo contra conglomerados con estudios centenarios.

Leer más: Cancún se alista para inaugurar uno de los puentes más largos de Latinoamérica

Desde la otra orilla, David Zaslav, presidente y director ejecutivo de WBD, calificó el acuerdo como la unión de “dos de las compañías de narrativa más importantes del mundo”. Su mensaje marca el cierre de una etapa complicada para Warner, que en menos de dos décadas ha pasado por múltiples fusiones, cambios de accionistas y ajustes financieros, buscando sin éxito un modelo sostenible hasta este movimiento decisivo.

El impacto para el mercado es inmediato: desaparece HBO Max como marca independiente y Netflix asume el control de uno de los inventarios más poderosos del planeta. La competencia deberá recalibrar estrategias de producción, distribución y derechos, pues la concentración de franquicias bajo un solo corporativo coloca a Netflix en una posición dominante para la próxima década.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO