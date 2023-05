Medicina letal, Netflix expone crisis de opioides

La plataforma de contenido Netflix continúa creando contenido original para su plataforma; en esta ocasión promete una nueva e interesante serie documental que aborda un drama inspirado en hechos reales que toca el tema de la crisis de los opiáceos que provocaron la muerte a miles de personas en Estados Unidos desde la década de los 90.

Netflix lanza serie documental sobre crisis de opioides en Estados Unidos

El drama próximo a lanzarse sigue de cerca el caso en torno a Purdue Pharma, el fabricante OxyContin, que se declaró en bancarrota en 2019 debido a una avalancha de litigios por opiáceos, y meses después, se declaró culpable de tres delitos graves derivados de la comercialización de analgésicos opiáceos recetados.

La serie documental nos cuenta como Edie investiga el caso que conecta con la responsabilidad de la empresa Purdue, durante su investigación se topa con Richard Sackler, uno de los ejecutivos más importantes de la compañía; Shannon, miembro del equipo de ventas; Britt, un vendedor con larga trayectoria; y Mortimer Sackler, el co-propietario de todo el corporativo.

La serie es protagonizada por la dos veces premiada con el Emmy, Uzo Aduba, en el rol principal de este título, Matthew Broderick, Taylor Kitsch, Dina Shihabi y West Duchovny.

Medicina Letal está basada en el libro Pain Killer, de Barry Meiers y en el artículo de la revista New Yorker The Family That Built the Empire of Pain, de Patrick Radden Keefe.

La nueva serie de Netflix “Medicina letal” se estrena el 10 de agosto

La miniserie consta de seis episodios y no es la primera que toca este tema, pues anteriormente se había lanzado Dopesick protagonizada por Michael Keaton y Rosario Dawson.

Los capítulos se lanzarán este próximo 10 de agosto de 2023 en la plataforma Netflix.