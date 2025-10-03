Netflix cae en bolsa tras críticas de Elon Musk

Las acciones de Netflix retrocedieron por segundo día consecutivo tras los señalamientos de Elon Musk, quien alentó a cancelar la suscripción a la plataforma desde su red social X. De acuerdo con reportes de la bolsa de valores, los títulos de la compañía bajaron 2,9% el jueves, después de haber caído 2,3% el día anterior, acumulando así cuatro sesiones a la baja.

El empresario afirmó que los usuarios deberían cancelar la plataforma “por la salud de sus hijos”, en respuesta a críticas sobre producciones infantiles como Guardianes de la Mansión del Terror. Musk consideró que la empresa impulsa de manera excesiva una agenda “woke”, lo que generó eco entre sus seguidores y usuarios de redes.

El informe de diversidad de Netflix correspondiente a 2023 señaló que el 71,4% de sus producciones incluyó protagonistas de grupos subrepresentados, cifra que superó al promedio del sector. Estos datos fueron parte de los comentarios a los que reaccionó Musk en su red social X.

En los últimos años, la plataforma ha recibido críticas de sectores conservadores por el tipo de contenido disponible, aunque representantes de la empresa han insistido en que se ofrece programación dirigida a públicos diversos.

Los términos “cancelar Netflix” y “cómo cancelar Netflix” se dispararon en las búsquedas de Google, lo que reflejó el impacto de las declaraciones de Musk en la opinión pública digital.

A pesar de la polémica, analistas recordaron que la compañía continúa siendo líder en el sector del streaming y que la baja en sus acciones no necesariamente representa una tendencia sostenida, aunque sí evidencia sensibilidad frente a controversias mediáticas.

Los usuarios en México también reaccionaron al debate, con algunos mexicanos sumándose a los llamados de boicot mientras otros defendieron la programación de la empresa. Este contraste mostró la polarización global sobre los contenidos y su impacto cultural.

La controversia se suma a una serie de enfrentamientos públicos entre Elon Musk y compañías de tecnología, donde el empresario ha buscado posicionar su red social X como un contrapeso frente a corporaciones de medios digitales.