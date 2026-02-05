El fin de una era: ¿En qué televisiones dejará de funcionar Netflix este febrero?

Si este mes de febrero de 2026 planeabas un maratón de fin de semana, podrías encontrarte con una pantalla negra o un mensaje de error.

Netflix ha confirmado una nueva actualización en sus protocolos de seguridad y requisitos de sistema que dejará inoperativa su aplicación en diversos modelos de Smart TV y dispositivos de entretenimiento antiguos.

Esta medida no es caprichosa; responde a la necesidad de implementar nuevas tecnologías de reproducción y sistemas de protección de datos que el hardware de hace una década ya no puede procesar.

Como suele ocurrir en el mundo de la tecnología, los dispositivos que no pueden actualizar su sistema operativo quedan rezagados ante las exigencias de las plataformas de streaming.

¿Cuáles son las marcas y modelos afectados?

Aunque la lista se actualiza constantemente, los reportes técnicos señalan que los principales afectados son modelos lanzados entre 2011 y 2014. A continuación, detallamos las marcas que presentan mayores bajas este mes:

Marca Modelos / Series Afectadas Sony Modelos Bravia de los años 2011 a 2013 y reproductores Blu-ray antiguos. Samsung Pantallas inteligentes fabricadas antes de 2012 (especialmente las series C, D y E). Vizio Modelos con sistemas “Vizio Via” lanzados antes de 2014. Panasonic Series de Smart TV Viera de los años 2011 y 2012. Apple TV El soporte para la 2da y 3ra generación se vuelve casi nulo para nuevas funciones.

Nota importante: Si al abrir la aplicación recibes el código de error UI-800-3 o un mensaje que indica que el dispositivo ya no es compatible, es probable que tu televisión haya entrado en esta lista de retiro oficial.

¿Por qué sucede esto y qué puedes hacer?

La razón principal es técnica: las versiones más recientes de Netflix utilizan bibliotecas de software y protocolos de encriptación que requieren procesadores más potentes y versiones de HTML5 que los navegadores de las televisiones antiguas no soportan.

Mantener el soporte para estos equipos es costoso y vulnerable a fallos de seguridad.

Sin embargo, no todo está perdido. No necesitas tirar tu televisión a la basura. Si tu pantalla aún tiene buena calidad de imagen, existen alternativas económicas para “revivirla”:

Dispositivos de Streaming: Conectar un Chromecast, Roku, Amazon Fire Stick o Apple TV (4K) a través del puerto HDMI. Estos dispositivos se encargan del procesamiento, dejando a la TV solo como monitor. Consolas de Videojuegos: Si tienes una PlayStation (4 o 5) o Xbox (One o Series X/S), la aplicación de Netflix sigue funcionando perfectamente en ellas. Cajas Android TV: Dispositivos certificados que convierten cualquier pantalla en una Smart TV moderna con acceso a la Google Play Store.

Ye recordamos que antes de realizar cualquier gasto, verifiques si existe alguna actualización de firmware disponible en el menú de configuración de tu televisión.

A veces, un simple reinicio o actualización manual puede prolongar la vida útil de tu equipo unos meses más.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México