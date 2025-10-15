Netflix y Spotify impulsan los video podcast; llegarán al ‘streaming’ en 2026

Netflix, la reconocida plataforma de streaming famosa por su contenido de series, películas y videojuegos, ha anunciado una asociación significativa con Spotify para diversificar su oferta de entretenimiento.

Con el objetivo de brindar contenido a los usuarios “donde y como quieran”, la compañía comenzará a incluir podcasts en formato de video. A principios del año 2026, el servicio de streaming incorporará inicialmente 16 video podcasts producidos por Spotify Studios y The Ringer.

Spotify destaca que esta alianza representa un “gran avance” en la manera en que la labor de los creadores “llega al mundo”, ofreciendo a los seguidores más métodos para conectar con las historias y voces que disfrutan.

¿Qué contenido incluirán los video podcast?

Los nuevos programas cubrirán una amplia gama de temas, desde deportes hasta crímenes reales. Entre los 16 títulos iniciales se incluyen programas famosos como The Bill Simmons Podcast y Conspiracy Theories.

En el ámbito de la cultura y el estilo de vida, los suscriptores podrán ver títulos como The Rewatchables, The Big Picture, El show de Dave Chang, Recipe Club y Dissect.

Para los aficionados a los deportes, la parrilla de programación contiene video podcasts sobre la NFL, la NBA y la F12, destacándose The Zach Lowe Show, The Mismatch, The Ringer F1 Show y The Ringer Fantasy Football Show.

¿Cuándo y dónde comenzarán los video podcast?

El contenido en formato de video podcast estará disponible en Netflix a principios de 2026. Sin embargo, el lanzamiento inicial será exclusivo para los usuarios que se encuentran en Estados Unidos.

Posteriormente, Netflix planea extender esta disponibilidad a otros mercados internacionales.