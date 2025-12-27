VIDEO | Netflix lanza trailer oficial de la cuarta temporada de la serie Bridgerton: fecha de estreno

Netflix ha sorprendido a los fans con el lanzamiento del trailer oficial de la cuarta temporada de Bridgerton, estrenado el día de Navidad de 2025.

El avance adelanta una historia romántica llena de misterio y pasión, centrada en Benedict Bridgerton.

Las temporadas anteriores han sido un rotundo éxito: la primera se convirtió en uno de los estrenos más vistos de Netflix, la segunda mantuvo el impulso con el romance de Anthony, y la tercera, enfocada en Colin y Penelope, rompió récords de audiencia en 2024.

Esta nueva entrega promete ser la más apasionada hasta la fecha, con toques de cuento de hadas inspirados en Cenicienta, donde Benedict (Luke Thompson) conoce a la enigmática Sophie Baek (Yerin Ha) en un baile de máscaras.

Se esperan novedades como un romance prohibido por diferencias de clase, escenas más intensas y el regreso de personajes favoritos como Penelope y Colin, ahora casados, o Francesca en su vida matrimonial.

El trailer destaca visuales espectaculares, bailes elegantes y el característico narrador de Lady Whistledown, generando gran expectación entre los seguidores.

¿Cuándo se estrena la cuarta temporada de Bridgerton, de Netflix? Fecha

La cuarta temporada de Bridgerton se estrenará en dos partes: la primera el 29 de enero de 2026, y la segunda el 26 de febrero de 2026, exclusivamente en Netflix.