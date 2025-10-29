Orgullo paceño: Netón Vega destaca en los Billboard Latin Music Awards 2025

El nombre de La Paz llegó a uno de los escenarios más importantes de la música latina. El cantante paceño Netón Vega obtuvo dos premios en los Billboard Latin Music Awards 2025: Artista del Año, Debut y Compositor del Año, consolidándose como uno de los nuevos talentos que están dando proyección nacional e internacional al talento sudcaliforniano.

Netón inició su carrera como compositor dentro del regional mexicano, escribiendo para distintos artistas antes de presentarse como intérprete. En 2024 comenzó a ganar presencia con colaboraciones en el género y, posteriormente, con su propio proyecto musical, lo que le abrió paso a escenarios y plataformas de alcance internacional.

Durante la gala, el sudcaliforniano ofreció dos actuaciones que fueron parte de los momentos destacados de la noche: “Qué Motor”, su lanzamiento más reciente, y “Amigos? No”, en colaboración con Óscar Maydon.

Más allá del reconocimiento personal, este logro destaca la presencia de un talento originario de La Paz en un escenario internacional de alto nivel. Para la comunidad artística local, su participación y premios reflejan el esfuerzo de jóvenes creadores sudcalifornianos que buscan abrirse camino en la industria musical.

El nombre de Netón Vega hoy se suma a la lista de paceños que están poniendo en alto a la ciudad y mostrando que el talento que nace aquí puede llegar lejos. Su carrera apenas comienza, y su éxito en los Billboard abre un nuevo capítulo.

