Netón Vega reta prohibición y canta narcocorridos en Texcoco

Netón Vega, cantante y compositor paceño de 23 años, se colocó en el centro de la polémica la madrugada del viernes tras cantar “Presidente”, un controversial narcocorrido, durante su presentación en el Palenque de la Feria del Caballo en Texcoco, Estado de México. Esta es una de las entidades del país donde está prohibido cantar narcocorridos.

En el mismo escenario, dos semanas antes, se había desatado una trifulca por la negativa de Luis R. Conríquez a interpretar ese tipo de canciones. En contraste, Netón Vega optó por abrir su participación con el tema que grabó junto a Natanael Cano, Gabito Ballesteros y el propio Luis R. Conríquez. La canción alude directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación y menciona a figuras como “El Mencho” y “El R-3”.

Aunque evitó entonar las líneas más explícitas, dejó que fuera el público quien completara los versos. En redes sociales, el gesto fue interpretado como un desafío abierto a las autoridades que han intentado restringir este tipo de contenidos.

La presentación de Netón Vega fue seguida, cerca de las 3:00 de la madrugada, por la de Óscar Maydon, quien continuó con la misma línea y cerró la noche interpretando “El Hijo Mayor”, tema escrito por Junior H que hace referencia a Édgar Guzmán López, hijo del “Chapo” Guzmán.

Aunque a nivel federal no hay una ley que prohíba los narcocorridos, algunos estados han implementado restricciones para que este tipo de música no se toque en eventos públicos. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha señalado que no los censurarán, pero que buscan promover otro tipo de contenidos.