Nevada cubre dunas y montañas de Arabia Saudita y rompe el paisaje del desierto

La caída de nieve en Arabia Saudita ha generado sorpresa internacional al transformar dunas y zonas tradicionalmente áridas en un paisaje invernal poco habitual, justo antes del inicio formal del invierno, un fenómeno que contrasta con la imagen de calor extremo que distingue al país.

Las nevadas comenzaron a registrarse a mediados de semana en Riad y se extendieron progresivamente hacia otras regiones, dejando escenas inusuales que rápidamente captaron la atención por mostrar arena, montañas y planicies cubiertas de blanco en una de las zonas más secas del planeta.

El fenómeno no fue completamente espontáneo, ya que la nieve apareció primero en regiones montañosas con altitudes superiores a los dos mil metros sobre el nivel del mar, áreas que durante el invierno suelen experimentar precipitaciones frías, aunque rara vez con la intensidad y extensión observadas en esta ocasión.

Las imágenes difundidas en redes sociales amplificaron el impacto del evento al mostrar dunas nevadas y carreteras cubiertas de hielo, un escenario que rompe con los estereotipos climáticos del Medio Oriente y evidencia la variabilidad atmosférica que atraviesa la región.

Las condiciones meteorológicas obligaron a modificar actividades cotidianas en la capital saudí, donde las autoridades educativas optaron por suspender las clases presenciales y migrar temporalmente a la modalidad a distancia ante las lluvias gélidas y la caída de nieve.

Además de Riad, las regiones de Tabuk, Hail, Qassim y la Frontera Norte reportaron precipitaciones y nevadas en zonas elevadas, confirmando que el sistema frío tuvo un alcance amplio y no se limitó a un solo punto del territorio.

El descenso térmico fue uno de los rasgos más severos del episodio, con temperaturas que alcanzaron hasta los -4 grados Celsius en algunas áreas, niveles inusuales para un país acostumbrado a climas extremos, pero mayormente cálidos.

Los pronósticos meteorológicos advirtieron que las nevadas podrían extenderse incluso hacia regiones ubicadas más al norte de Riad, lo que mantiene a las autoridades en alerta ante posibles afectaciones en movilidad, servicios y actividades productivas.

