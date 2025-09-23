Neymar critica el Balón de Oro: “Raphinha quinto es demasiado absurdo”

El astro brasileño Neymar volvió a ser noticia, pero esta vez fuera de la cancha. El delantero criticó la clasificación final del Balón de Oro 2025 y cuestionó el quinto puesto que recibió su compatriota Raphinha, figura del FC Barcelona.

En un comentario publicado en Instagram, Neymar calificó de “demasiado absurdo” que el atacante blaugrana quedara tan abajo en la lista. Recordó que el brasileño fue determinante con el Barça la temporada pasada, donde sumó 34 goles y 25 asistencias, números que lo colocan entre los mejores jugadores del mundo.

El Balón de Oro fue para Ousmane Dembélé, del Paris Saint-Germain. El español Lamine Yamal, compañero de Raphinha, ocupó el segundo lugar. El podio lo completaron el portugués Vitinha, del PSG, y el egipcio Mohamed Salah, del Liverpool.

Brasil, entre críticas y frustraciones

La reacción de Neymar no fue aislada. En Brasil, aficionados y analistas expresaron su molestia. Señalaron que Raphinha merecía un mejor puesto y recordaron que esta no es la primera vez que los jugadores brasileños son relegados en el premio.

En 2023 ocurrió lo mismo con Vinícius Júnior, quien fue clave en la Champions League del Real Madrid, pero el galardón quedó en manos del español Rodri.

Neymar conoce bien esa sensación. El atacante, hoy en el Santos, recordó que en 2015 y 2017 se quedó con el tercer lugar cuando jugaba en el Barcelona. Desde entonces, ningún brasileño ha logrado el premio. El último fue Kaká en 2007.

El sentimiento entre la afición brasileña es claro: el Balón de Oro no ha sido justo con sus figuras. Aunque Neymar ya no pelea por el trofeo, sus declaraciones avivan el debate sobre la forma en que se vota y sobre el reconocimiento que reciben los futbolistas de Brasil.