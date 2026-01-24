El exjugador de la NFL, Kevin Johnson, fue localizado sin vida en un campamento de personas sin hogar en la ciudad de Los Ángeles, California, en un hecho que las autoridades locales ya investigan bajo la clasificación de homicidio. El hallazgo del exdeportista de 55 años ocurrió la mañana del miércoles 21 de enero de 2026 en la zona de Willowbrook, donde fue declarado muerto tras ser encontrado inconsciente por los cuerpos de emergencia.

Las investigaciones preliminares realizadas en California determinaron que la causa del deceso fue un traumatismo contundente en la cabeza, sumado a diversas heridas provocadas por un arma blanca. El suceso ha conmocionado a la comunidad de la NFL, especialmente al revelarse que el exatleta presuntamente residía en dicho campamento. Amigos cercanos a la víctima señalaron que Johnson pudiera sufrír de encefalopatía traumática crónica, una condición cerebral degenerativa vinculada a los impactos repetitivos recibidos durante su carrera.

Hasta el momento, las corporaciones policiacas de Los Ángeles no han reportado personas detenidas en relación con este crimen. Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer las circunstancias exactas que llevaron al ataque contra el exdefensivo. Este caso ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre la salud mental y las condiciones de vida de los jugadores tras retirarse del futbol americano profesional.

Dentro de su paso por los emparrillados, Kevin Johnson destacó como tackle defensivo durante la década de los 90. En su trayectoria profesional, el jugador defendió los colores de instituciones emblemáticas como los Philadelphia Eagles, Oakland Raiders, Minnesota Vikings y los New England Patriots. Su paso por equipos como los Philadelphia Eagles y los New England Patriots le permitió consolidarse como una figura respetada dentro de la liga antes de continuar su carrera en otros circuitos profesionales.

La noticia de su muerte en un campamento ha generado una ola de reacciones en el ámbito mediático y deportivo, resaltando la vulnerabilidad que enfrentan quienes padecen encefalopatía traumática crónica. Los testimonios recabados indican que el traumatismo contundente en la cabeza sufrido recientemente fue el factor determinante en la declaración de homicidio, mientras la policía busca a los responsables del ataque en esta zona de California.

Finalmente, el cuerpo forense confirmó que el exjugador de los Oakland Raiders y Minnesota Vikings no presentaba signos vitales al momento del arribo de las autoridades. El proceso de revisión y validación de pruebas continúa en curso para dar justicia a quien fuera un guerrero en los campos de juego de la unión americana.

