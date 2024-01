¿Cuánto cuestan los boletos para el Super Bowl LVIII?

Este sábado arranca la semana 18 de la NFL, la última de la temporada regular antes de dar comienzo a los Playoffs.

Algunos equipos todavía tienen oportunidad de meterse a la postemporada mientras otros ya se perfilan como grandes candidatos a disputar el Super Bowl LVIII.

A poco más de un mes, la mayoría de los boletos para colmar las tribunas del Allegiant Stadium están vendidos; sin embargo, todavía hay oportunidad de comprar tu entrada y asegurarte un lugar en el partido más importante del año en la NFL.

Será la primera vez que un Super Bowl se lleve a cabo en la ‘Ciudad del Pecado’.

La imponente casa de Las Vegas Raiders ha sido sede de conciertos, partidos de futbol y demás espectáculos debido a su gran capacidad, tecnología e infraestructura.

Desde luego, los precios de los boletos son bastante elevados. Sin embargo, para los amantes del deporte y quienes desean tener un lugar en un partido que seguramente quedará en la historia, vale la pena pagar cada centavo.

De acuerdo con las páginas oficiales de venta, el rango de precios va desde los 11 mil 250 dólares hasta los 44 mil 500 dólares.

En pesos mexicanos, los precios van desde los 192 mil 037 pesos hasta los 759 mil 615 pesos mexicanos.

Almost time to wrap up the regular season.#NFLSeasonFinale pic.twitter.com/2NAtYgo9R1

— NFL (@NFL) January 4, 2024