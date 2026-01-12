San Francisco elimina al campeón Filadelfia y sacude los playoffs de la NFL

San Francisco protagonizó el primer gran golpe de autoridad en los playoffs de la NFL al eliminar a las Águilas de Filadelfia, campeones defensores del Súper Tazón, con una victoria de 23-19 en la ronda de comodines, en un duelo marcado por la precisión en los momentos clave y la resistencia mental de los 49’s.

El desenlace llegó en el último cuarto, cuando Brock Purdy conectó un pase de touchdown de seis yardas con Christian McCaffrey, coronando una ofensiva que supo mantenerse firme pese a la presión constante de Filadelfia y a un cierre de partido que exigió máxima concentración.

Leer más: Policías de Tulum son expuestos por extorsión a turistas estadounidenses

La creatividad ofensiva fue otro de los factores determinantes, ya que San Francisco sorprendió con una jugada de engaño que terminó en pase de anotación del receptor abierto Jauan Jennings, una acción que descolocó a la defensiva rival y reflejó la preparación estratégica del equipo californiano.

Purdy firmó una actuación sólida como visitante al lanzar para 262 yardas, logrando una revancha personal en Filadelfia, estadio donde tres temporadas atrás sufrió una lesión que marcó una derrota dolorosa en la final de la Conferencia Nacional, escenario que ahora presenció uno de los triunfos más significativos de su carrera.

Aunque el mariscal de campo fue interceptado en dos ocasiones por el esquinero “All-Pro” Quinyon Mitchell, las Águilas fueron incapaces de capitalizar esos errores, sumando apenas tres puntos derivados de las pérdidas de balón, una ineficacia que terminó costándoles la eliminación.

Leer más: ¿Canje o reemplacamiento? Este 2026 a Quintana Roo le toca canje de placas

El triunfo, sin embargo, dejó una nota de preocupación para los 49’s, ya que el ala cerrada George Kittle salió del campo en carrito con una lesión en el tendón de Aquiles derecho al final de la primera mitad, situación que pone en duda su disponibilidad para el siguiente compromiso.

Con la victoria, San Francisco avanzó a la ronda divisional de la Conferencia Nacional, donde visitará a los Halcones Marinos de Seattle, el equipo mejor clasificado con marca de 14-3, en un duelo entre rivales del Oeste de la NFC que dividieron triunfos durante la temporada regular.

Leer más: Quintana Roo simplifica el Canje de Placas 2026: bastará la CURP y se elimina el REC

El arranque de la postemporada también dejó emociones desde el sábado, cuando los Carneros superaron 34-31 a Carolina y los Osos protagonizaron una remontada para vencer 31-27 a los Empacadores, resultados que configuraron cruces de alto voltaje rumbo a la siguiente fase.

En la Conferencia Americana, los Bills de Buffalo se sumaron a la lista de ganadores tras imponerse 27-24 a los Jaguares en Jacksonville, donde Josh Allen lideró un triunfo histórico al darle a su equipo su primera victoria en playoffs como visitante en más de 30 años, en una jornada que confirmó el tono impredecible de esta postemporada.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO