¡Es oficial, la NFL vuelve a México! Confirman partido en el Estadio Azteca en 2026

La afición mexicana puede celebrar. La NFL regresará a México con un partido de temporada regular en el año 2026, y el histórico Estadio Azteca será nuevamente la sede del encuentro.

La confirmación llegó directamente del comisionado de la liga, Roger Goodell, quien terminó con meses de incertidumbre sobre el futuro de los juegos en el país.

Estaremos de regreso en la Ciudad de México el próximo año, y estamos muy emocionados”, expresó Goodell

Con estas palabras, se oficializa el retorno de la liga tras una pausa obligada por las extensas remodelaciones que se realizan en el “Coloso de Santa Úrsula” como preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué equipos jugarán y cuándo será el partido de la NFL en México?

Aunque el año y la sede ya son una certeza, los detalles más importantes aún no se han revelado.

La liga todavía no ha definido qué equipos se enfrentarán en el campo ni la fecha exacta del encuentro dentro del calendario de la temporada 2026. Se espera que esta información sea comunicada oficialmente en los próximos meses.

¿Por qué es tan importante el regreso de la NFL a México?

El retorno de la NFL a México va más allá de un simple partido; es la continuación de una tradición para la afición nacional.

Además, tiene un profundo significado histórico, ya que fue en México donde, hace 20 años, la NFL celebró el primer partido de temporada regular fuera de Estados Unidos, un evento que dio origen a lo que hoy se conoce como los International Games.